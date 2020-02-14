菲律賓拒撤禁台令　王定宇提4招籲政府反制

▲日前菲律賓禁台人入境，旅客滯留候機室。（圖／民眾提供）

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）影響下各國因應疫情做出出入境管制，但菲律賓日前以「一中政策」認定將台灣列為禁止入境對象，引發國內各界強烈不滿，對此，立委王定宇批評，菲律賓這種無理的作法，台灣必須快速地、重重地反應，並提出4個方式，建議政府反制菲律賓。

因應新冠肺炎，各國做出不同管制及對策。菲律賓日前宣布台灣為禁止入境對象。菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）更表示，為了保護國民健康安全，將維持既定旅行禁令，並強調，相關禁令「與一中政策無關」。王定宇14日在臉書提及此事怒批，菲律賓這種無理的作法，台灣必須快速地、重重地反應，更說從「停止外勞、免簽、投資、匯兌」開始。

王定宇認為，台灣是武漢肺炎防疫亞洲做最好的，沒有社區感染，根本不是疫區。他認為，菲律賓政府強硬是因為中共因素，才來禁止台灣入境，這是昧於事實的錯誤決定，傷害台菲關係。

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