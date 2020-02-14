北市提紓困方案救產業　柯文哲：比照當年SARS的辦法改一改

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，嚴重衝擊國內觀光旅遊、交通產業等，行政院拍板600億特別預算因應，啟動紓困方案協助產業界度過難關。對此，台北市長柯文哲表示，施困方案是一定要有，但還沒看到實際執行辦法，「等到那執行辦法出來才知道要怎麼去配合執行」。

柯文哲14日上午出席士林官邸鬱金香展開幕活動，會前受訪被問到對於政院的紓困方案看法時表示，有疫情麻，所以我知道市面上蕭條很多，紓困方案是一定要有，「那要有紓困方案，不過要怎麼執行我還沒看到實際執行辦法，等到那執行辦法出來才知道要怎麼去配合執行」。

而政院的紓困方案規劃發放振興抵用券，但外界認為，以過去發行消費券的經驗，效果並不顯著。柯文哲說，政治的核心是執行力，所以要想怎麼執行，「他說拿600億，600億怎麼做…，因為我還沒看到辦法，所以也沒有辦法評論」。

至於日前副市長黃珊珊透露北市已有擬租金減免等紓困方案？柯文哲說，問題是中央要先有，「我們是按照當年SARS的辦法，我們有先準備，原則上是這樣，也不用在自己發明什麼，所以當年的SARS的經驗，再看中央的辦法哪些需要修一修，我想這是最快的辦法」。

值得一提的是，柯文哲日前出席工開場合都會戴口罩，但今天卻沒戴。柯文哲說，「我跟你講，因為我們已經很多天沒有社區感染，所以我覺得應該最近比較安全」。