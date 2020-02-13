阿婆插隊結帳3個布丁：我比較少讓一下！　媽霸氣機會教育…對方閉嘴了

▲阿婆對原PO說，「啊妳那麼多，讓一下是會怎樣。」（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽帶女兒去超市買東西，結果遇到一名插隊還嗆聲的阿婆，她當場霸氣回擊並機會教育，讓對方無言閉嘴了。有網友看完直呼，「女兒神補刀。」

「買得少就不用排隊嗎？」當事人12日在「爆怨公社」臉書社團說，一名阿婆先放三個布丁在櫃台，人跑走，「我也沒看到是誰，店員叫我過來結帳，已經刷會員阿婆跑過來。」她還原和阿婆的對話：

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阿婆：欸，哇咔少，讓我先結帳！



（阿婆直接把原PO籃子往後，布丁推前面）



原PO：拍勢哦，我先來。



阿婆：啊妳那麼多，讓一下是會怎樣。



原PO：恩湯哈你阿霸，我有排隊欸！知道要好好排隊嗎？



女兒：知道！



阿婆：..........（閉嘴）

▼您遇過結帳被插隊嗎？（示意圖／CFP）

原PO寫道，「態度好，我會考慮，但妳那麼阿霸（鴨霸），我零容忍插隊！我在教育女兒排隊的好習慣，妳給我插隊是WTF。」

對此，許多網友留言，「教得對，插隊是壞習慣」、「遇到這種的，我也不讓」、「女兒神補刀」、「觀點正確，行為正確，對小孩的身教由自己做起，以免以後小孩吃悶虧。好媽媽。」

有人則分享自己的經驗，「某天，有位大姐說她買得少、結得快，叫我讓她，我心情好，我讓。結果結帳，她拿出錢包慢慢拿零錢、數零錢。我爆氣對著她說，『妳不是說妳比較快，快在哪裡啊？』大姐嚇到，一直對我說對不起。」