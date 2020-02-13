「我要錢！」口罩男亮槍搶太平彩券行　得手9900元騎腳踏車逃逸

記者李忠憲／台中報導

疑似外籍移工的男子12日晚間騎腳踏車戴口罩前往太平區一家彩券行外，觀察30分鐘後見只剩一名女店員，入內亮槍嚇「我要錢」行搶，得手近萬元後騎腳踏車逃逸。警方表示，男子疑為外籍移工，正積極循線追查。

▲男子戴口罩騎腳踏車到彩券行外假裝要簽注，並觀察內部。（圖／民眾提供）

太平區大源路上一家彩券行昨晚9點多，有一名戴口罩男子騎腳踏車到店外停車後，先在外頭徘徊，還坐在店外塑膠椅上，拿起簽注單假裝要簽注，卻不時看著店內。男子直到10點多見客人稀少，加上店內只有一名女店員，立刻走進店內，從背包裡拿出一把作案手槍，喝令「我要錢！」

▲男子搶彩券行前後都騎腳踏車，行徑囂張。（圖／民眾提供）

女店員一時驚慌失措，只好乖乖配合，拿出抽屜內9900元現金給對方，男子隨手一抓放進包包內後，隨即轉身騎腳踏車逃逸。女店員見男子離開，才趕緊報警。

太平警分局獲報立刻出動大批警網到場，進行線上攔截圍捕，同時調閱現場監視器。由於當時已是深夜，天色暗加上小路多，男子騎腳踏車難以追蹤。

警方表示，男子講話有外國人口音，懷疑應該是外籍移工，目前正積極追查中。

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