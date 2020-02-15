蘋果傳想自己設計iPhone 12天線！外媒爆料對高通版本不滿意　但如此一來機身會變厚　　

▲蘋果可能要自己設計iPhone 12天線。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

對於手機廠商來說，5G手機在設計上要比4G難度更大，因為要在內部空間需放置更多的天線且排除彼此的訊號干擾。根據《macrumors》報導，蘋果可能會自行設計iPhone 12的天線，主要是對高通的QTM 525 5G毫米波天線不滿意，假如使用備案的話，iPhone 12機身厚度會變得更厚。

指情人士透露，蘋果對高通提供的QTM 525 5G毫米波天線模組設計感到猶豫，因為它不適合蘋果為新手機設計的時尚工業設計，但高通仍將提供新iPhone 12 5G晶片，但天線模組將由蘋果自行開發。

對於蘋果來說，第一次做5G 手機，想要設計出完美的天線，有很高的難度，畢竟5G手機信號強弱，關鍵完全取決於天線，所以這個設計就顯得更重要。

分析人士憂慮，如果iPhone 12裝配了蘋果自己設計的天線模組，那麼即便是高通的5G基頻，訊號可能依然不會讓人很滿意。

蘋果計劃在2020年下半年發布首款支援5G技術的iPhone和iPad Pro機型，這也意味著從今年開始，蘋果要全力發展5G，並試圖在這一領域獲得更多的市佔。