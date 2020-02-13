　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iPhone 12,iPhone12,Incase ICON Lite。（圖／截自Apple官網）

▲蘋果官網後背包「Incase ICON Lite II」的示意圖中藏有一支沒有瀏海的iPhone。（圖／截自Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果近日在官網上架了一款新的後背包「Incase ICON Lite II」，這款後背包內分別有可用來放置MacBook、iPad以及iPhone的夾層，售價3,290元。不過有眼尖的網友發現，在官網提供的後背包示意圖中，出現一支沒看過的無瀏海iPhone，是否可能就是iPhone 12的模樣，再度掀起熱議。

由於這款背包是蘋果獨家出售的產品，從圖片到產品資訊都必須經過蘋果官方審核才能上架，因此這張圖片應該不是協力廠商捏造的噱頭。許多網友認為，這或許是蘋果官方的一種暗示，預告今年即將發佈的iPhone 12系列新機不會沿用以往的瀏海設計。

▲▼無瀏海iPhone。（圖／取自網路）

▲先前蘋果曾在Twitter上發佈有無瀏海iPhone的海報。（圖／取自網路）

值得一提的是，蘋果在去年耶誕節，就曾在Twitter發佈了一則宣傳海報，圖中的兩位女性手裡也拿著沒有瀏海的iPhone。當時就曾有人為了查驗這張照片的真實性而進行了多方驗證，確認是經蘋果認證的帳號發出來的；雖然也有人認為，那張照片是由於反光，導致看起來像是沒有瀏海。

有分析認為，蘋果官方故意為了讓無瀏海iPhone掀起話題性，才曝光這些圖片。不過，也有業內消息指出，今年的iPhone可能還是會有瀏海，類似圖中這款全螢幕新機可能還要再等到2021年後。
 

＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....

iPhone 12傳聞又現　外觀將與iPhone 11雷同
巴克萊分析師：iPhone 12具備更強大Face ID　2021年移除Lightning
國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！

ET快訊
快訊／日本再1例確診！和歌山70多歲男疑看病遭醫師感染
好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉！現貨不用
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉！100台現貨不用等

印度政府嚴控社群媒體！下令業者提供用戶身份、追蹤貼文　遭WhatsApp拒絕　

Galaxy Z Flip值不值得買？3C達人：3大理由超勸敗

小米10發布！規格大提升　起售價1.7萬破新高

Galaxy Z Flip台售價48,880元　2/21指定通路雙色上市

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

Google工程師成立新公司　欲使「Bookbot」自動交付機器人重生

Pokémon Home讓寶可夢可在iOS及Android互換　進階版可寄放6000隻

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

太難了！安卓之父Andy Rubin創立的Essential公司宣布倒閉

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉！100台現貨不用等

印度政府嚴控社群媒體！下令業者提供用戶身份、追蹤貼文　遭WhatsApp拒絕　

Galaxy Z Flip值不值得買？3C達人：3大理由超勸敗

小米10發布！規格大提升　起售價1.7萬破新高

Galaxy Z Flip台售價48,880元　2/21指定通路雙色上市

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

Google工程師成立新公司　欲使「Bookbot」自動交付機器人重生

Pokémon Home讓寶可夢可在iOS及Android互換　進階版可寄放6000隻

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

太難了！安卓之父Andy Rubin創立的Essential公司宣布倒閉

陳小春狂刪IG改自介！　Jasper戴口罩被拍…網一看「半夜打卡地」擔心：照顧好妻兒

劉書宏情人節撩「姊姊戀人」：不如你吃我好了！方馨嬌嗔打人

小三汪頭饋正宮示愛？溫馨畫面下秒破滅　網笑翻：確認過眼神

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

肺炎衝擊！建商自曝消災心法：「如期開工、不如期開賣」

日境內再增一例！和歌山70多歲男確診　曾給染病醫師看診

純網銀搶才動起來！將來銀行　將獵60金融科技菁英

清純女星守寡7年搶人老公！　渣男專吃20歲嫩肉「連劈小五」…正宮崩潰住院

不斷更新／和歌山醫院再傳1病患確診　鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」

重機騎士無照上路遇警逃竄6公里　逆向闖紅燈...3警車圍捕壓制開罰近8萬

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

3C家電熱門新聞

好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉

9款惡意App快刪除！偷裝3,000種病毒...Google Play已下載47萬次

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

蘋果官網背包照藏玄機　驚見沒有瀏海的iPhone 12...引發熱議

小米10發布！規格大提升　起售價1.7萬破新高

Galaxy Z Flip值不值得買？

Pokémon Home正式上線

iPhone SE 2真有其機！

Google Play上有下載這24個App都要刪掉

Galaxy Z Flip台售價48,880元

三星S20系列五大優勢短評

傳蘋果正在開發AirPods Lite耳機

NASA的立掃把挑戰是假消息

Google Assistant「畫面搜尋」功能回歸

更多熱門

相關新聞

陸媒傳出蘋果主動延長保固期！　考量疫情難送修...陸港澳台皆適用　

陸媒傳出蘋果主動延長保固期！　考量疫情難送修...陸港澳台皆適用　

新冠肺炎（武漢肺炎，COVLD-19）疫情嚴重，中國大陸多個省市封城，蘋果也採取應變措施，日前宣布關閉位於中國的所有直營門市。根據《cnBeta》報導，為了解決民眾維修問題，蘋果已發佈最新通知，替保固期原本至今年元旦為止的用戶，主動延長保固時間，獲讚「有良心」。不過，蘋果官方並未證實此事。

傳蘋果正在開發AirPods Lite耳機

傳蘋果正在開發AirPods Lite耳機

美四大科技巨頭登兆元俱樂部　川普大讚MAGA：讓美國保持偉大

美四大科技巨頭登兆元俱樂部　川普大讚MAGA：讓美國保持偉大

買iPhone XR「寵妻升級」　老婆卻不拆封

買iPhone XR「寵妻升級」　老婆卻不拆封

市調：蘋果AirPods奪銷量第一

市調：蘋果AirPods奪銷量第一

關鍵字：

蘋果AppleiPhone 12Incase ICON Lite II

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面