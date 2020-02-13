蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

▲蘋果官網後背包「Incase ICON Lite II」的示意圖中藏有一支沒有瀏海的iPhone。（圖／截自Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果近日在官網上架了一款新的後背包「Incase ICON Lite II」，這款後背包內分別有可用來放置MacBook、iPad以及iPhone的夾層，售價3,290元。不過有眼尖的網友發現，在官網提供的後背包示意圖中，出現一支沒看過的無瀏海iPhone，是否可能就是iPhone 12的模樣，再度掀起熱議。

由於這款背包是蘋果獨家出售的產品，從圖片到產品資訊都必須經過蘋果官方審核才能上架，因此這張圖片應該不是協力廠商捏造的噱頭。許多網友認為，這或許是蘋果官方的一種暗示，預告今年即將發佈的iPhone 12系列新機不會沿用以往的瀏海設計。

▲先前蘋果曾在Twitter上發佈有無瀏海iPhone的海報。（圖／取自網路）

值得一提的是，蘋果在去年耶誕節，就曾在Twitter發佈了一則宣傳海報，圖中的兩位女性手裡也拿著沒有瀏海的iPhone。當時就曾有人為了查驗這張照片的真實性而進行了多方驗證，確認是經蘋果認證的帳號發出來的；雖然也有人認為，那張照片是由於反光，導致看起來像是沒有瀏海。

有分析認為，蘋果官方故意為了讓無瀏海iPhone掀起話題性，才曝光這些圖片。不過，也有業內消息指出，今年的iPhone可能還是會有瀏海，類似圖中這款全螢幕新機可能還要再等到2021年後。



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