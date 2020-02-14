吃午餐、休息都要安檢！美國法院裁定蘋果要求檢查員工包包時間需支薪　

▲Apple Store。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

美國加州最高法院週四（13日）發布裁定，判決蘋果違反加州法律，在要求零售店員工配合強制開包檢查的過程中，沒有支付薪資給他們。

根據《MacRumors》報導，加州最高法院法官薩考耶（Tani Cantil-Sakauye）指出，蘋果要求員工在出零售店時，要打開包包強制檢查過程中，員工是處於蘋果控制之下，而這樣的規定主要是為了蘋果自身利益，並透過紀律威脅執行，但是，這些檢查的時間，並沒有被算進工作時間，所以員工在此過程中付出的時間不計薪。

蘋果要求零售店員工的私人包包、員工本人的蘋果產品等都需要一一檢查，不只是下班，就連吃飯、休息都要安 檢，員工指控，每次檢查下來至少花上5-20分鐘，如果安檢人員忙碌時，每個員工還可能要等45分鐘才能檢查完畢。

在2013年時，曾有兩名前蘋果員工發起集體訴訟，要求賠償未支付的加班時間薪資及未支付的排隊時間薪資。不過，遭到加州北部美國地方法院駁回，原因是法院裁定，原告方只要不帶包包，就可不必接受檢查。

蘋果認為，防盜檢查是為了員工的利益，但法院在最新的裁決中表示，這項政策實際是對蘋果有利，因此並未支持蘋果的觀點。

法院表示：「在本案以及21世紀日常生活的現實情況下，我們認為，蘋果聲稱包包檢查政策是對員工的福利，這樣的說法很勉強，站不住腳。」