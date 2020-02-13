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習近平13日批准　解放軍再派2600名醫護人員支援武漢！

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▲▼ 習近平戴口罩北京視察。（圖／新華社）

▲ 習近平戴口罩北京視察。（圖／新華社）

記者劉亭／綜合報導

央視13日早上報導，經中央軍委習近平批准，軍隊增派2600名醫護人員支援武漢對抗新冠肺炎（COVID-19），參照火神山醫院模式，接下武漢市泰康同濟醫院、湖北省婦幼保健院光谷院區確診患者醫療救治任務。

武漢市泰康同濟醫院計畫展開床位860張，湖北省婦幼保健院光谷院區計畫展開床位700張。兩所醫院均開設臨床病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷、藥械、消毒供應、資訊、醫學工程等輔助科室。

▲▼解放軍第二軍醫大學（又稱海軍軍醫大學）150名醫護人員，搭乘空軍包機前往武漢。（圖／翻攝自微博／人民海軍）

▲解放軍第二軍醫大學（又稱海軍軍醫大學）150名醫護人員，之前搭乘空軍包機前往武漢。（圖／翻攝自微博／人民海軍）

此次抽組的醫療力量來自陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊、武警部隊多個醫療單位。根據醫院容量和建設進度，軍隊醫護人員將分批投入支援，首批力量1400人於2月13日抵達武漢，並計畫在第一時間展開相關醫療救治工作。截至目前，軍隊共派出3批次4000多名醫護人員支援。

大陸國家主席習近平10日戴著口罩現身，深入北京視察防疫工作。他12日發表重要談話指出，「當前疫情防控工作到了最吃勁的關鍵階段」，要毫不放鬆做好疫情防控重點工作，加強疫情特別嚴重或風險較大的地區防控。

▲▼解放軍第二軍醫大學（又稱海軍軍醫大學）150名醫護人員，搭乘空軍包機前往武漢。（圖／翻攝自微博／人民海軍）

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