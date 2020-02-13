「武漢必勝」運-20運輸機出動　載解放軍醫療人員、物資抵達天河機場！

▲運-20運輸機抵達武漢。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭／綜合報導

解放軍13日出動多架運-20、伊爾76、運-9運輸機載運物資，抵達武漢天河機場，從烏魯木齊、重慶、天津、張家口等地，近1000名軍隊支援湖北醫療隊隊員和大批醫療物資抵達抗疫一線。

根據「觀察者網」報導，據瞭解，今（13）日將有包括6架運-20在內的11架空軍運輸機抵達武漢。這是運-20、運-9兩型大陸國產運輸機首次參加醫療物資運送任務，也是運-20首次執行大型非戰爭軍事任務。

這也是大陸空軍首次成體系大規模出動現役大中型運輸機執行緊急大空運任務。解放軍第二個運-20單位的運-20運輸機首次公開亮相，出動的兩架運-20分別掛上「中國必勝」，和「武漢必勝」兩幅橫幅。

運-20運輸機（Y-20），代號鯤鵬，是大陸自主研究製造的新一代軍用大型運輸機，也是大陸自主研製的最大，可在複雜氣象條件下，執行各種物資和人員的長距離航空運輸任務。該機目前已經列裝部隊，代表大陸空軍戰略轉型踏出重要一步，也代表大陸大型運輸機設計研究水準邁向新台階。

經中央軍委習近平批准，軍隊增派2600名醫護人員支援武漢對抗新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19），參照火神山醫院模式，接下武漢市泰康同濟醫院、湖北省婦幼保健院光谷院區確診患者醫療救治任務。

▲伊爾76運輸機抵達武漢。（圖／翻攝央視）

►只顧著滑手機？臉也要天然發光