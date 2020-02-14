1分鐘快速買到「100口罩」！又見批發工廠低調賣　老闆現身說話了

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，導致台灣出現口罩荒，政府為此祭出購買實名制。現在有批發工廠傳出還能買到口罩，連警局等公家單位也找他們買，只是該口罩的上游生產工廠已經被徵收，貨源究竟是哪來的。批發工廠老闆表示，「口罩是徵收前就訂貨，不賣掉又怕有囤貨嫌疑，只能陸續清空。」

▲免排隊1分鐘拿到「1盒100個口罩」，批發工廠低調賣，老闆現身說話了。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

影片中可以看見，實際到台北某批發工廠外頭，打電話給工廠老闆說要買口罩，不到1分鐘老闆就拿著2盒口罩走出來。老闆表示，「1盒200、2盒共400元，一盒50個（口罩）」、「不要（到處）講，因為留著的口罩，是我們員工自用，現在都沒什麼口罩了，因為政府都徵收啦。」

老闆透露，「現在警察局什麼都跑到我這裡來買，我們也愛莫能助啊，我現在是有庫存，我一定要賣，我不賣，他又說我囤積啊。」

▲外包裝有醫療器材許可證字號。（圖／東森新聞）

實際檢查口罩的外包裝，確實有醫療器材許可證字號，也印有有效期限，只是包裝盒上顯示的生產工廠位在嘉義，但該工廠明明已經被政府徵收，為何外頭還可以買到貨。

口罩生產工廠的品管人員表示，應該是他們開工時（未徵收前）賣出的貨品，否認是被徵收的口罩外流，強調是經銷商自己的庫存。

▲嘉義口罩生產工廠品管人員。（圖／東森新聞）

批發工廠老闆解釋，「我為什麼還有一點口罩，就是因為我的供應商很多家，還沒有被徵收之前我就買了」。據悉，批發工廠其實可以合法販售，只是因為口罩來自被政府徵收的工廠，難免會產生疑慮。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。