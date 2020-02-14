　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1分鐘快速買到「100口罩」！又見批發工廠低調賣　老闆現身說話了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，導致台灣出現口罩荒，政府為此祭出購買實名制。現在有批發工廠傳出還能買到口罩，連警局等公家單位也找他們買，只是該口罩的上游生產工廠已經被徵收，貨源究竟是哪來的。批發工廠老闆表示，「口罩是徵收前就訂貨，不賣掉又怕有囤貨嫌疑，只能陸續清空。」

▲▼直擊！1分鐘買100個醫療口罩 批發工廠「不要講」。（圖／東森新聞）

▲免排隊1分鐘拿到「1盒100個口罩」，批發工廠低調賣，老闆現身說話了。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

影片中可以看見，實際到台北某批發工廠外頭，打電話給工廠老闆說要買口罩，不到1分鐘老闆就拿著2盒口罩走出來。老闆表示，「1盒200、2盒共400元，一盒50個（口罩）」、「不要（到處）講，因為留著的口罩，是我們員工自用，現在都沒什麼口罩了，因為政府都徵收啦。」

老闆透露，「現在警察局什麼都跑到我這裡來買，我們也愛莫能助啊，我現在是有庫存，我一定要賣，我不賣，他又說我囤積啊。」

▲▼直擊！1分鐘買100個醫療口罩 批發工廠「不要講」。（圖／東森新聞）

▲外包裝有醫療器材許可證字號。（圖／東森新聞）

實際檢查口罩的外包裝，確實有醫療器材許可證字號，也印有有效期限，只是包裝盒上顯示的生產工廠位在嘉義，但該工廠明明已經被政府徵收，為何外頭還可以買到貨。

口罩生產工廠的品管人員表示，應該是他們開工時（未徵收前）賣出的貨品，否認是被徵收的口罩外流，強調是經銷商自己的庫存。

▲▼直擊！1分鐘買100個醫療口罩 批發工廠「不要講」。（圖／東森新聞）

▲嘉義口罩生產工廠品管人員。（圖／東森新聞）

批發工廠老闆解釋，「我為什麼還有一點口罩，就是因為我的供應商很多家，還沒有被徵收之前我就買了」。據悉，批發工廠其實可以合法販售，只是因為口罩來自被政府徵收的工廠，難免會產生疑慮。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉！現貨不用
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公

快訊／花東「情人節」一夜三震！　最大規模4.8

準寒流來襲倒數「溫度狂降27℃→7℃」　吳德榮8字解析週末天氣

太狂了！台大教授「新冠肺炎走勢圖」登《經濟學人》　徐丞志超謙虛回應

快訊／花蓮外海凌晨發生4.8地震！台北連續搖晃5秒　網友：超有感

1分鐘快速買到「100口罩」！又見批發工廠低調賣　老闆現身說話了

「病毒不看護照，防疫不分國界」　雷倩給媒體的一封信：建立新媒體自律

「第二位台商康復」錄音曝心聲！60條口罩產線完成、首批台商預計18日解隔離

不戴口罩被擋醫院門口！捲髮伯爆氣鬧場…跳針怒嗆：關妳什麼事？

初估全台7萬人隔離！每日僅能檢測1010人　陳時中：清明是下波挑戰

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公

快訊／花東「情人節」一夜三震！　最大規模4.8

準寒流來襲倒數「溫度狂降27℃→7℃」　吳德榮8字解析週末天氣

太狂了！台大教授「新冠肺炎走勢圖」登《經濟學人》　徐丞志超謙虛回應

快訊／花蓮外海凌晨發生4.8地震！台北連續搖晃5秒　網友：超有感

1分鐘快速買到「100口罩」！又見批發工廠低調賣　老闆現身說話了

「病毒不看護照，防疫不分國界」　雷倩給媒體的一封信：建立新媒體自律

「第二位台商康復」錄音曝心聲！60條口罩產線完成、首批台商預計18日解隔離

不戴口罩被擋醫院門口！捲髮伯爆氣鬧場…跳針怒嗆：關妳什麼事？

初估全台7萬人隔離！每日僅能檢測1010人　陳時中：清明是下波挑戰

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

肺炎衝擊！建商自曝消災心法：「如期開工、不如期開賣」

和歌山病患感染新冠肺炎！　曾給確診醫師看診

純網銀搶才動起來！將來銀行　將獵60金融科技菁英

清純女星守寡7年搶人老公！　渣男專吃20歲嫩肉「連劈小五」…正宮崩潰住院

不斷更新／和歌山醫院再傳1病患確診　鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」

重機騎士無照上路遇警逃竄6公里　逆向闖紅燈...3警車圍捕壓制開罰近8萬

新台幣開盤貶1.8分後反彈　再度升破30元關卡

Honda全新第4代FIT正式規格釋出　台灣導入與否內部討論中

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

生活熱門新聞

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

台大教授「新冠肺炎走勢圖」登《經濟學人》！

高雄男娶越南妻收養3女　5年就當阿公

估全台7萬人隔離！陳時中：清明是下波挑戰

陳時中防疫爆紅　過世父影響深遠

選擇中國籍！小明爸：不想像黃安那樣

雷倩：疫情當前　建立新媒體自律

海巡署「6字處理」盜採砂石船　國庫進帳7000萬

第二位患者康復！首批台商預18日解隔離

28歲科大講師「性感氣質兼具」！

玩健身環大冒險30分鐘　他後悔：廣告不實

不戴口罩被擋醫院門口！捲髮伯爆氣

更多熱門

相關新聞

快訊／湖北新冠肺炎增4823例、116死　專家示警

快訊／湖北新冠肺炎增4823例、116死　專家示警

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續，截至13日24時為止，湖北新增確診4823例、116死，累計51986例。有專家提醒，新冠病毒傳染性極強，比17年前的SARS傳染性強太多，不可輕忽。

WHO：新冠肺炎確診暴增不代表疫情有重大變化

WHO：新冠肺炎確診暴增不代表疫情有重大變化

新冠肺炎呼吸衰竭速度比SARS快　男性更危險

新冠肺炎呼吸衰竭速度比SARS快　男性更危險

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

台大教授「新冠肺炎走勢圖」登《經濟學人》！

台大教授「新冠肺炎走勢圖」登《經濟學人》！

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒武漢肺炎口罩.口罩之亂

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面