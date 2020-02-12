月薪衝破50K！北水處號召新人「搶爆58名額」　錄取率曝光

▲北水處今年擴大徵才 。（圖／翻攝自北水處官網）



記者曾羿翔／綜合報導



臺北自來水事業處今年宣布擴大徵才，在網站公開招募資訊，預計在109年4至5月間辦理新進職員（工）甄試，正取名額共58名，類科包括土木工程、企業管理、電力工程等職員共23名、土木類及機電類技術士共35名，屆時也將備取78名。而近3年職員平均錄取率為9.8%、技術士平均錄取率20.8%。

北水處表示，按108年支薪標準，新進四級工程師月薪約51,395元（試用期6個月、試用期間月薪約41,740元），一級工程(業務)員月薪約42,480元（試用期6個月，試用期間月薪約34,605元），新進技術士月薪約29,660元（試用期3個月，期滿成績合格正式僱用），待遇福利除月薪外，每年還有績效獎金、考核獎金與其他公營事業保有的相關福利唷！

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▲北水處近3年職員平均錄取率為9.8%、技術士平均錄取率20.8%。（圖／翻攝自北水處官網）

北水處網站上公開的徵才訊息也顯示，應業務需要，甄試共分筆試及口試二階段，四級工程師、一級工程(業務)員的第一階段為筆試包含共同科目1節及專業科目2節，第二階段為口試。技術士方面，第一階段為筆試包含共同科目1節及專業科目1節，第二階段為口試及體能測驗(600公尺跑走及40公斤健力)。

為方便考生準備，北水處說明有關甄試最新消息、各類科歷屆試題，已放置於官網(http://www.water.gov.taipei/)資訊公開項下之「新進人員甄試專區」，如有相關問題，請於上班時間電洽北水處人事室(02)8733-5873或24小時客服專線(02)8733-5678。

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