「散播大陸把台商當生化武器」邱毅：蔡台獨政權很缺德！挑撥兩岸人民情感

▲邱毅說，蔡英文甚至還安排副總統賴清德去訪問美國，和美國官員、美國智庫學者和美國議員會面，營造美國是挺蔡英文走台獨路線。（圖／翻攝《西瓜視頻》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）毅情延燒，前立委邱毅批評總統蔡英文，指她不斷進行缺德的政治操作，「要來挑撥兩岸人民的情感，要使台灣人民對大陸反感更重。」

邱毅大陸節目《邱毅說》第14集的主題為，「誰把『李文亮病逝』惡劣操作成政治事件」，他提到有哪些人在趁火打劫、落井下石，他要分成三大類人，第一是美國，第二是反華媒體，第三是蔡英文。

邱毅說，他要指責「台灣蔡英文當局的台獨政權啊，也是很缺德的。過程中不斷做政治操作，散播大陸用所謂的台商作為人球、作為生化武器進行木馬屠城，要使台灣的防疫網出現破口，利用這個機會，大陸要把台灣成為一個疫區。」

▲▼邱毅批評蔡英文進行政治操作。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

邱毅指出，蔡英文「用種種種種的謠言，種種的政治操作，要來挑撥兩岸人民的情感，要使台灣人民對大陸反感更重」，使台灣人民更接受所謂的實質台獨、更接受一中一台、更接受兩國論。

邱毅表示，蔡英文甚至還安排副總統賴清德去訪問美國，和美國官員、美國智庫學者和美國議員會面，營造美國是挺蔡英文走台獨路線、挺蔡走兩國論路線、挺一中一台，這都是非常缺德的操作。