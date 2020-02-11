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賓士女撞死重機男被判刑　擠450萬和解…半路殺出程咬金！上訴結果揭曉

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記者孫于珊／台北報導

一名重機騎士蘇姓男子2019年1月26日晚間7時許，行經北市萬華區環河南路快速道路華中橋引道時，突然被滑出的一台黑色賓士撞死。台北地院一審判肇事的41歲彭姓女子3月徒刑，可易科罰金，彭女不服提上訴，答應蘇男3名子女以450萬元和解，但蘇男的前妻竟提出離婚無效之訴，主張也有權求償，讓雙方和解破局。北院11日審結，判彭女敗訴，駁回其上訴。

▲▼台北水源快驚傳翻車！賓士女駕駛碰撞重機　騎士重傷送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲賓士女自撞分隔島後翻車滑行，不料碰撞重機，致騎士重傷不治，遭判刑3月後提上訴被駁回。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

法官一審認為，彭女與被害人子女因雙方認知差距過大，無法達成和解，但念及彭女坦認犯行，且彭女已依強制責任險賠償被害人子女200萬元、治喪費用11萬7040元，也陳報願再賠償60萬元，考量她無任何前科紀錄等一切情狀，判3月徒刑，可易科罰金9萬。

彭女上訴後，力拚和解，以期獲得緩刑，她曾於庭上淚訴有2個孩子要養，實在無力負擔對方提出的500萬元和解條件，並頻頻道歉「我真的很對不起」。經幾度調解後，彭女終於和蘇男3名子女達成共識，願給付每人各150萬，共450萬元和解。不料，蘇男的前妻郭女突然跳出來提出「離婚無效之訴」，主張她也有權向彭女求償，目前該案仍在審理中。

▲▼台北水源快驚傳翻車！賓士女駕駛碰撞重機　騎士重傷送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

彭女律師表示，當初接受450萬的和解條件，就是要所有事情能一筆勾銷，如今又多了郭女的訴訟，希望能等郭女民事結果出來後，再和蘇男的子女和解。

但蘇家律師認為，目前只有蘇男的3名子女有繼承權，已離婚的郭女根本無權求償，且死者家屬本來就各有獨立求償權，彭女根本沒理由因郭女就暫緩與蘇家子女的和解，律師更吐槽「難道妳撞死人，還要主張不知對方有多少私生子女而不和解嗎？」痛批彭女根本是藉口拖延。

法官審酌後，將彭女的上訴駁回，仍維持一審判決。

▲▼台北水源快驚傳翻車！賓士女駕駛碰撞重機　騎士重傷送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

這場死亡車禍，起因為彭女當時駕黑色賓士時，驚覺右前方有閃亮物品，但無法確認是什麼東西，卻一時情急要閃避，將方向盤往左打後，車輛瞬間撞向中央分隔島而翻車滑行，進而撞擊到同向外側車道的重機騎士蘇男，致蘇男當場人車倒地，經送醫急救，仍於到院前因全身多發性骨折、血胸、出血性休克死亡。

▲▼台北水源快驚傳翻車！賓士女駕駛碰撞重機　騎士重傷送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

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