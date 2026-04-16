金門623年「陳顯墓」遭盜掘　警10天內逮人...陳福海頒破案獎金

▲金門623年古墓遭盜掘！陳福海頒破案獎金肯定警效率。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金湖鎮縣定古蹟「陳顯墓」於4月6日遭發現疑似被盜掘，警方隨即展開調查，並於4月15日跨縣市逮捕李姓嫌犯到案，迅速偵破案件。縣長陳福海肯定警方辦案效率，今（16）日親自頒發破案獎金表達慰勉。

金湖分局表示，本案鎖定一名20多歲李姓男子，案發後警方立即調閱周邊監視器，從可疑車輛、作案工具及現場遺留跡證著手分析，經交叉比對後確認嫌犯身分，並會同彰化縣警察局溪湖分局偵查隊將其逮捕。據了解，李姓嫌犯目前無業，且以前都未曾到過金門，今年2月初首次來金即鎖定古墓群進行勘查，更前往金寧鄉圖書館借閱相關書籍研究，疑因認為陳顯墓地點偏僻從而選擇下手，但因古墓土質堅硬只破壞其「墓龜」，未能挖至棺槨處，最後並未得手任何財物，李嫌直至2月底才離開金門。犯嫌到案後對犯行未多加辯解，相關動機及是否涉及其他案件，仍待警方進一步釐清。

警方指出，該案沒有發現墓內物品遭竊情形，但墓體結構已遭受嚴重破壞，對文化資產所造成的損害，後續將依法追究責任並配合相關單位處理修復事宜。

金門縣長陳福海得知破案消息後，第一時間前往金湖分局頒發破案獎金嘉勉員警，他表示，陳顯墓具有超過600年的歷史，是金門重要的文化資產，此次遭破壞引發社會關注，所幸警方在短時間內破案，有效穩定民心。他也感謝警察局與相關單位積極投入偵辦，展現警方的專業能力。

陳福海強調，治安不容挑戰，感謝縣議會對警政預算的支持，他同時指示文化局與警察局強化古蹟防護措施，包括重要路口設置監視器及加強巡查機制，以避免類似事件再度發生，確保地方文化資產的安全。