防疫期間不給遛　2男拿木棍打死狗嗆主人「可以報警」

▲愛犬遭陌生人活活打死。（圖／翻攝自微博／皂河老五）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，目前還沒有證據證實貓犬可傳染病毒，但在陝西西安一處住宅區有防疫人員稱，因為會有傳染病的問題，不可以在社區內遛狗。於是將住戶帶出門的愛犬活活打死，並向主人嗆聲「可以報警！」

一名居住在西安未央區御園溫泉小區的網友日前帶著愛犬外出，結果遭到兩名身上別有臂章的陌生男子攔住，將手中的愛犬搶走，並拿著木棒對小狗毆打，小狗當場喪命。狗主人上前找其中一名男子理論，該男子回應她，「防疫期間不能遛狗，如果不滿意妳可以去報警。」她憤怒的在微博發文寫道，「寵物做錯什麼了？現在沒有證據可以證明貓狗寵物是病毒帶原者，請善待動物！」

▲男子拿著木棍朝著小狗打。（圖／翻攝自微博／皂河老五）

狗主人表示，愛犬的名字叫做「嗨瑞」，是一隻領養來的流浪狗，看著牠一天天長大，越來越開朗活潑，沒想到在今天卻被活活打死，平時遛狗的時間不會太久，現在因為疫情的關係，絕對不會在外逗留超過五分鐘，官方也有澄清，狗和疫情沒有關係，是不會傳染的。事後主人找到打狗者問，「為何要採取如此激烈做法？」沒想到對方竟然理直氣壯的回說，「你可以去報警啊！」

愛犬被打死後，主人連最後一面都沒有見到，到現在都還沒有找到屍體。兩名打狗的男子原先被誤認為是該區的保全人員，但相關單位澄清，如果是保全人員，會有勸導的方式請主人將小狗帶回。現在還不知道打狗者是什麼人，也還沒找回屍體。狗主心痛表示，「我不要求任何賠償，只是想見最後一面。」