網瘋傳「中小學開學日延至3/1」　教育部：假消息退散！確定2/25開學

▲全國中小學在2月25日開學。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，各校開學日延後，但竟有家長群組瘋傳「中小學延到3月1日開學」。教育部今（13日）澄清，高級中等以下學校開學日為2月25日，「教育局宣布中小學開學日延至3/1」是假消息。

疫情指揮中心日前因應疫情，宣布中小學開學日，從2月11日延後到2月25日開學，但卻有家長在群組瘋傳中小學延到3月1日才開學。教育部下午兩點在臉書粉絲團緊急貼出澄清訊息，「鄭重澄清，高級中等以下學校開學日為2月25日，重要防疫時刻，請大家一起杜絕假訊息！雅婷今天看到有人又再亂傳假消息『教育局宣布中小學開學日延至3/1』，這邊要再次告訴大家，高級中等(含)以下學校108學年度第二學期的開學日為2/25」。

請繼續往下閱讀...

▲教育部強調，高級中等以下學校開學日為2月25日。（圖／記者沈繼昌翻攝）

教育部更強調，「開學非縣市教育局可以決定喔」，且「3月1日是禮拜日非一般上課日」，要民眾「一起傳遞正確訊息，假消息退散！」

許多網友也紛紛回應「真的是嚇死我了……害我以為又要延後開學……」、「看到消息真的要先自己查資料判斷一下啊，大腦很好用，不要放著發霉啊」、「教育部辛苦」、「教育部辛苦ㄌ連這種都要闢謠」。