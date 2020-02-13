里民足感心！　中華醫大自製殺菌抗病毒「乾洗手」潔手露發送　

▲中華醫大曾信超校長（前排左三）帶領學校USR師生團隊示範如何正確清洗雙手，並分送.社區民眾自製的「乾洗手」潔手露。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



武漢肺炎新型冠狀病毒肺炎傳染力強，清潔雙手是避免接觸病菌的重要防線，中華醫事科技大學USR計畫團隊，自製殺菌抗病毒的「乾洗手」潔手露，13日在學校所在地的仁德區仁德里活動中心舉辦「守護鄉里、防疫一起來」衛教宣導活動，除教民眾如何正確清潔雙手，並發送「乾洗手」給里民，讓里民「足感心」！

中華醫大大學社會責任實踐（USR）計畫團隊「守護鄉里、防疫一起來」衛教宣導活動於13日上午9時30分，在仁德區中正路二段的仁德里活動中心舉行，由曾信超校長帶領華醫USR 團隊孫逸民副校長、張文騰副教授等師生，到場為里民進行潔手衛教。

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曾信超校長表示，許多防疫專長都建議，疫情流行期間正確清潔雙手比戴口罩還重要，因為我們用雙拿東西，手部清潔沒有做好就會把病菌帶到身上、造成感染。曾信超校長告訴里民，正確洗手需要仔細的清潔手腕到指尖的部位，約需20秒的時間。接著和USR 團隊師生以「內、外、夾、弓、大、立、腕」7字口訣現場示範如何清洗雙手，從雙掌手心對搓、手背搓洗、十指交叉搓洗、洗手指背、洗大拇指與虎口、洗指尖再到洗手腕，完成後用水徹底沖洗乾淨，最後用手捧水沖淋水龍頭後關好即完成。里民跟著師生學習清潔雙手的每一個步驟，一邊數1、2、3 …到20秒，大家頻呼「原來洗手要洗得這麼功夫喔！」，還說回去要教家人。

2019-nCoV新型冠狀病毒肺炎疫情持續升溫，加上又有流感威脅，民眾如臨大敵搶購消毒用品。有鑑於此，中華醫大USR計畫團隊除了從學校所在地的仁德里出發，為民眾進行防疫潔手衛教宣導外，更由製藥工程系張文騰副教授自製「乾洗手」潔手露，以100cc按壓瓶分裝發送給里民。張文騰副教授表示，「乾洗手」潔手露的主要成分是酒精、凝膠和尤加利精油，一般使用的酒精噴液消毒殺菌因揮發快，效果比較不持久，且皮膚容易有乾裂的問題，將酒精加入凝膠和精油混合製成的「乾洗手」潔手露揮發速度較慢，拉長消毒殺菌時間，皮膚也較不乾澀，民眾到郊外或出門不易找到洗手的地方，可用來清潔消毒雙手，以小瓶裝方便出門攜帶。

仁德區公所主任秘書李義隆、仁德里里長王文道，代表社區居民感謝中華醫大為社區民眾進行潔手衛教教學，並發送「乾洗手」潔手露給社區居民，惟數量有限，只能優先給年長的民眾，大家更一起祈福希望疫情趕快止歇。