永瀨正敏任觀光影片代言人　嘉義市就像他第二個家

▲KANO教頭永瀨正敏擔任嘉義市觀光代言 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

日本影帝永瀨正敏13日現身嘉義市的臺灣花磚博物館，擔任嘉義市觀光影片代言人，而2月11日正巧是他出道37周年的日子。市長黃敏惠帶著KANO電影裡極具寓意的代表物「木瓜」及「香蕉三號」親臨拍片現場，代表嘉義市誠摯歡迎永瀨正敏來嘉拍攝觀光宣傳影片，期望藉著影帝的號召力，讓日本及國際看見嘉義市不一樣的美麗與活力。

▲黃敏惠致贈KANO教頭永瀨正敏 兩人肖像畫的檜木燒烙。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠回想拍攝KANO電影與永瀨正敏見面的回憶，當時拍電影時就在嘉義市的劉厝地區，而第二次永瀨先生到嘉義來就是電影首映會，並模擬當時KANO回到故鄉的遊街，自己作為嘉義市長代表歡迎，那時真的相當感動。我們沿路從火車站到中央噴水池，揭開投手吳明捷的銅像時，他的姿態就像老鷹在飛翔，這種英姿就是教練培養出來的，最後走到棒球場，有2000人一起看了首映，大家內心滿滿的感動。後來到日本參加大阪亞洲影展與旅日球星王貞治走紅毯，是第三次見到永瀨先生，感謝他把我們的精神發揚光大，所以他就是我們自己人、就是嘉義人。

永瀨正敏稱，當時接獲嘉義市政府的邀約馬上答應，他回想拍攝KANO期間，以及這次的拍攝，都得到許多市民的協助，民眾也相當熱情，真的非常感謝又開心。受到嘉義市許多幫忙，加上因為KANO跟嘉義結緣，嘉義市就像是他的第二個家，既親切又熟悉，所以一直盡自己之力回饋嘉義市，也希望緣分一直延續下去。這次再來嘉義市，也發現許多值得細細品味的美好。

黃敏惠及永瀨正敏兩人在館長徐嘉彬的協助下，一同為富貴牡丹造型的花磚上釉；同時相互捕捉彼此製作花磚的神情，影帝展現一貫的敬業態度，為黃敏惠市長拍照力求最佳的畫面，讓人見識到真正大牌的風範。

另外，除了準備具有特別意涵的香蕉與木瓜之外，市長黃敏惠還特別贈送永瀨正敏兩人肖像畫的檜木燒烙，讓他相當驚喜。兩人合照是出自於2014年10月，魔鬼教練近藤兵太郎的故鄉日本松山市為他設立紀念碑，並舉行揭幕式，黃敏惠市長與永瀨正敏等KANO電影演員都受邀參加。

熱愛攝影的永瀨正敏，這次從日本帶著他的專業配備，將以一個攝影藝術家的旅行視角，用快門捕捉嘉義市的自然景觀、城市亮點、歷史人文、藝術典藏、在地美食、傳統民俗、文化創新等各類知名景點，帶領觀眾走遍大城小鎮，看見嘉義不一樣的視野。