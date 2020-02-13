指揮中心仍稱「武漢肺炎」　陸官媒：赤裸地域歧視「秀道德下線」

記者蔡紹堅／綜合報導

中央流行疫情指揮中心12日緊急撤回「開放陸配子女來台」的政策，並宣布為讓民眾易於了解，仍以「武漢肺炎」稱呼WHO命名為COVID-9的「新冠肺炎」。大陸官媒《新華社》13日發文批評，民進黨當局趁著人命關天的當口，大搞政治操弄，抹黑大陸，煽動仇視，藉機謀「獨」，完全暴露冷血、自私和狹隘，「對疫情大貼地域標籤，赤裸裸的地域歧視『秀』出其道德下線。」

文章內指出， 世衛組織（WHO）日前將新型冠狀病毒感染的肺炎命名為COVID-19，但民進黨當局隨後竟宣稱，仍以「武漢肺炎」為名，「台獨」媒體配合叫囂「不甩WHO」。

▼中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



文章內提到，根據世衛組織、世界動物衛生組織以及聯合國糧農組織的共同指導原則，疾病命名必須不涉及地理位置、動物、個人或人群，避免使用不准確或污名化的名稱，「然民進黨當局無視相關國際組織準則，對疫情大貼地域標籤，赤裸裸的地域歧視『秀』出其道德下線。」

文章內表示，兩岸同胞血濃於水，兇猛疫情當前，同胞理應守望相助、共渡難關。然民進黨諸公卻見獵心喜，有人稱「大陸是威脅全人類健康的元兇」，有人稱大陸生產停擺有助台灣成為「高階製造中心」，種種以疫「反中」、煽動仇恨的行徑，證明民進黨是製造兩岸對立、撕裂同胞感情的罪魁。

文章內還說，面對此次公共衛生危機，國際社會紛紛施以援手，作為骨肉同胞的台灣各界和普通民眾更迅速行動起來，積極聲援和捐助大陸抗擊疫情。然民進黨當局竟落井下石，第一時間針對性地宣布禁止向大陸輸出口罩，「本是同根生，相煎何太急，面對時疫來勢洶洶，民進黨的自私與狹隘，被島內人士怒斥『泯滅人性，沒有良心』。」

▼世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）



文章內指出，台灣在獲取疫情信息方面本不存在障礙，疫情發生後，大陸多次及時向台灣地區通報疫情防控最新信息，專門通報大陸與世衛組織分享新型冠狀病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息，「然民進黨當局和『台獨』分裂勢力竟製造『國際防疫缺口』等謊言，大肆鼓譟『台灣參與世衛組織』議題。這一藉機謀『獨』的卑劣做法，再次暴露民進黨當局是一心謀算政治私利的『麻煩製造者』。」

文章內還提到，疫情肆虐之時，大陸方面即刻通報在大陸確診的台灣同胞的相關信息，積極回應台胞訴求，不遺餘力協助運送滯留湖北台胞返鄉。然首批台胞抵台後，民進黨當局卻惡意抹黑，誤導輿論，推卸責任，百般刁難、阻撓、拖延後續台胞返鄉，甚至急不可耐地關閉「小三通」，研議關閉「大三通」，還不允許台胞與大陸配偶的子女入境，「疫情如同一面照妖鏡，映射出民進黨當局罔顧台胞利益的冷血與絕情。」

文章的最後強調，患難見真情，危機時刻更顯兩岸同胞風雨同舟的深情，亦反襯出民進黨當局和「台獨」勢力冷血自私與心術不正。與疫情的鬥爭還在繼續，奉勸民進黨當局放下仇恨與民粹，少一些心機與權謀，多做點有利於同胞利益福祉的正事，「逆風揚塵，還坌己身；仰天而唾，還從己墮。心若敗壞，就是真的絕症，無藥可救。」

▼首批滯留武漢的台灣民眾3日搭乘包機返台。（圖／讀者提供）

