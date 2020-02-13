　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

指揮中心仍稱「武漢肺炎」　陸官媒：赤裸地域歧視「秀道德下線」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡紹堅／綜合報導

中央流行疫情指揮中心12日緊急撤回「開放陸配子女來台」的政策，並宣布為讓民眾易於了解，仍以「武漢肺炎」稱呼WHO命名為COVID-9的「新冠肺炎」。大陸官媒《新華社》13日發文批評，民進黨當局趁著人命關天的當口，大搞政治操弄，抹黑大陸，煽動仇視，藉機謀「獨」，完全暴露冷血、自私和狹隘，「對疫情大貼地域標籤，赤裸裸的地域歧視『秀』出其道德下線。」

文章內指出， 世衛組織（WHO）日前將新型冠狀病毒感染的肺炎命名為COVID-19，但民進黨當局隨後竟宣稱，仍以「武漢肺炎」為名，「台獨」媒體配合叫囂「不甩WHO」。

▼中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

文章內提到，根據世衛組織、世界動物衛生組織以及聯合國糧農組織的共同指導原則，疾病命名必須不涉及地理位置、動物、個人或人群，避免使用不准確或污名化的名稱，「然民進黨當局無視相關國際組織準則，對疫情大貼地域標籤，赤裸裸的地域歧視『秀』出其道德下線。」

文章內表示，兩岸同胞血濃於水，兇猛疫情當前，同胞理應守望相助、共渡難關。然民進黨諸公卻見獵心喜，有人稱「大陸是威脅全人類健康的元兇」，有人稱大陸生產停擺有助台灣成為「高階製造中心」，種種以疫「反中」、煽動仇恨的行徑，證明民進黨是製造兩岸對立、撕裂同胞感情的罪魁。

文章內還說，面對此次公共衛生危機，國際社會紛紛施以援手，作為骨肉同胞的台灣各界和普通民眾更迅速行動起來，積極聲援和捐助大陸抗擊疫情。然民進黨當局竟落井下石，第一時間針對性地宣布禁止向大陸輸出口罩，「本是同根生，相煎何太急，面對時疫來勢洶洶，民進黨的自私與狹隘，被島內人士怒斥『泯滅人性，沒有良心』。」

▼世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO,譚德塞,世界衛生組織。（圖／達志影像／美聯社）

文章內指出，台灣在獲取疫情信息方面本不存在障礙，疫情發生後，大陸多次及時向台灣地區通報疫情防控最新信息，專門通報大陸與世衛組織分享新型冠狀病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息，「然民進黨當局和『台獨』分裂勢力竟製造『國際防疫缺口』等謊言，大肆鼓譟『台灣參與世衛組織』議題。這一藉機謀『獨』的卑劣做法，再次暴露民進黨當局是一心謀算政治私利的『麻煩製造者』。」

文章內還提到，疫情肆虐之時，大陸方面即刻通報在大陸確診的台灣同胞的相關信息，積極回應台胞訴求，不遺餘力協助運送滯留湖北台胞返鄉。然首批台胞抵台後，民進黨當局卻惡意抹黑，誤導輿論，推卸責任，百般刁難、阻撓、拖延後續台胞返鄉，甚至急不可耐地關閉「小三通」，研議關閉「大三通」，還不允許台胞與大陸配偶的子女入境，「疫情如同一面照妖鏡，映射出民進黨當局罔顧台胞利益的冷血與絕情。」

文章的最後強調，患難見真情，危機時刻更顯兩岸同胞風雨同舟的深情，亦反襯出民進黨當局和「台獨」勢力冷血自私與心術不正。與疫情的鬥爭還在繼續，奉勸民進黨當局放下仇恨與民粹，少一些心機與權謀，多做點有利於同胞利益福祉的正事，「逆風揚塵，還坌己身；仰天而唾，還從己墮。心若敗壞，就是真的絕症，無藥可救。」

▼首批滯留武漢的台灣民眾3日搭乘包機返台。（圖／讀者提供）

▲首批滯留武漢台灣民眾3日搭乘春節包機返回台灣。（圖／讀者提供）

ET快訊
快訊／日本再1例確診！和歌山70多歲男疑看病遭醫師感染
好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉！現貨不用
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

快訊／陸新冠肺炎破6萬例！湖北增116死　專家警告：傳染性比SARS強太多

新冠肺炎呼吸衰竭速度比SARS快　報告「1人染病77人有危險」：尤其是男性

小孩天真問「媽媽，裡面還有好多屍體」　37秒影片曝光掀熱議

用維他命C治療新冠肺炎！武漢專家提「2大好處」：可以發揮積極作用

北京黨委發布戰時狀態令　第一線醫護才可戴N95口罩

痊癒者「血漿」能殺病毒！中國生物「倡議捐血」：已治療11人

痊癒者「體內有新冠肺炎抗體」！金銀潭醫院院長：希望他們可以捐血

管控全面升級！黃岡所有小區「全封閉管理」...生活必需品統一配送

武漢13日驚傳巨響！多地居民聽見狂喊「門窗地板都在震」　政府部門說話了

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

快訊／陸新冠肺炎破6萬例！湖北增116死　專家警告：傳染性比SARS強太多

新冠肺炎呼吸衰竭速度比SARS快　報告「1人染病77人有危險」：尤其是男性

小孩天真問「媽媽，裡面還有好多屍體」　37秒影片曝光掀熱議

用維他命C治療新冠肺炎！武漢專家提「2大好處」：可以發揮積極作用

北京黨委發布戰時狀態令　第一線醫護才可戴N95口罩

痊癒者「血漿」能殺病毒！中國生物「倡議捐血」：已治療11人

痊癒者「體內有新冠肺炎抗體」！金銀潭醫院院長：希望他們可以捐血

管控全面升級！黃岡所有小區「全封閉管理」...生活必需品統一配送

武漢13日驚傳巨響！多地居民聽見狂喊「門窗地板都在震」　政府部門說話了

悲！屏東男一早騎車出門買口罩　與連結車碰撞...壓輪下爆頭慘死

陳小春狂刪IG改自介！　Jasper戴口罩被拍…網一看「半夜打卡地」擔心：照顧好妻兒

劉書宏情人節撩「姊姊戀人」：不如你吃我好了！方馨嬌嗔打人

小三汪頭饋正宮示愛？溫馨畫面下秒破滅　網笑翻：確認過眼神

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

肺炎衝擊！建商自曝消災心法：「如期開工、不如期開賣」

日境內再增一例！和歌山70多歲男確診　曾給染病醫師看診

純網銀搶才動起來！將來銀行　將獵60金融科技菁英

清純女星守寡7年搶人老公！　渣男專吃20歲嫩肉「連劈小五」…正宮崩潰住院

不斷更新／和歌山醫院再傳1病患確診　鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

大陸熱門新聞

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

金銀潭醫院院長：希望痊癒者出面捐血

領解除隔離書5天　四川婦人確診新冠肺炎

痊癒者血漿殺病毒！中國生物：已治療11人

維他命C治療新冠肺炎　專家提2好處

陸官媒：民進黨地域歧視「秀道德下線」

快訊／湖北新冠肺炎增4823例、116死　專家示警

新冠肺炎呼吸衰竭速度比SARS快　男性更危險

北京黨委發戰時狀態令　醫護才可戴N95

一家全確診卻隱瞞…廣州一社區大樓「整棟隔離」！

中醫師在家狂跑「6250圈」50公里

管控全面升級！黃岡所有小區「全封閉管理」

肯德基服務生確診…發病前「連續備餐9天」！

更多熱門

相關新聞

金銀潭醫院院長：希望痊癒者出面捐血

金銀潭醫院院長：希望痊癒者出面捐血

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴散，大陸各省更是嚴重。湖北武漢的金銀譚醫院出面呼籲，痊癒的患者身體已經產生抗體，希望這些人能夠出面捐贈血漿，提供醫學研究進一步的支持，幫助症狀嚴重的患者。

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

不戴口罩被擋醫院門口！捲髮伯爆氣

不戴口罩被擋醫院門口！捲髮伯爆氣

新北推營養午餐　助有機小農

新北推營養午餐　助有機小農

關鍵字：

武漢肺炎肺炎新型冠狀病毒武漢陸配子女來台陸配子女地域歧視

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面