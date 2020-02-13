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家人變全民公敵！確診台商3分鐘完整錄音檔曝光「明白人性都是擔心自己」

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）第十例患者可以順利解除隔離。患者也透過錄音說明心情和感謝，直言「住進醫院後，家人全部變成全民公敵，我明白人性都是擔心自己，深怕被傳染，但生病之後才能同理病人的無奈與無助。」但最後他也再次強調，「一定要選擇說真話，謝謝第一線防疫人員，生在台灣真的是很幸福！」

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該名台商透過變音錄音檔說道，誠如台灣出現的第一例病人所說「沒有任何一個人想要生病」，打從在大陸工作，一直沒有習慣在大陸看醫生，「當太太因頭痛自行到醫院就醫後，被確診為武漢肺炎，真的是晴天霹靂，我非常自責，更一度不能諒解醫生怎沒能在第一時間把我隔離呢？」

「三天後我也被確診，我們夫妻倆就這樣一前一後，住進了負壓隔離病房，即便失去自由很不方便，面對未知的疾病也有些不安，但我只能勇敢面對，只要家人還有社會大眾都能平安，我願意被隔離。」但該名台商也感嘆，「我住進醫院後，家人全部都變成全民公敵，內心非常不捨與無奈。」

另外，他也特別談到指揮官陳時中落淚的那天，他說「當我看到陳部長在記者會上哽咽落淚的那一刻，我忍不住心中滿滿的感慨，我要向第一線的所有防疫人員說聲您辛苦了，謝謝你們！」也不忘再次強調「選擇說真話真的很重要！」

而陳時中在現場聽到該名台商的錄音檔，也再次拿起麥克風直說，真的很中意「選擇說真話這麼重要」這句話；但他也不禁感嘆「選擇說真話也很困難」，當社會對患者標籤化，患者不說真話，那防疫又該怎麼做？他也再次呼籲，整個社會不要對立，不要標籤化、不要肉搜，因為「唯有選擇說真話，防疫才有可能。」
▲▼新冠肺炎台灣第2例痊癒患者感謝信。（圖／指揮中心提供）

▲新冠肺炎台灣第2例痊癒患者感謝信。（圖／指揮中心提供）*點圖可放大


3分鐘錄音檔全文

要我用一句話形容我現在出院心情，我會這麼說：「我不勇敢誰幫我堅強？」誠如台灣出現第一位病例的病友所說，沒有任何一個人真的想要生病，當我看到陳部長在記者會上哽咽落淚的那一刻，我忍不住心中滿滿感慨，我要向第一線所有防疫人員說聲你們辛苦了，謝謝你們。

如果你要問我說我當時住進醫院的心情，我想我可以透過一句話來告訴自己也告訴各位，不要裝因為很累很累！住進醫院後家人全部都變成全民公敵，沒有錯，我內心也非常不捨無奈，明白人性都是擔心自己，深怕被傳染，但生病之後才能感同身受，病人的無奈與無助即便失去自由和方便，面對未知的疾病有些不安，但我只能勇敢面對，只要家人跟社會大種能夠平安我都願意被隔離。

最後我想要告訴所有的社會大眾，身在台灣真的是件非常幸福的事情，所以這場病給了我人生中未曾有的生命經驗，讓我體會到如果能夠少些責難、多些同理，正能量也能多一點啦！面對這波病情發展，雖然造成生活上很多不便，但相信台灣的醫療實力可以讓國人受到良好的醫療照顧，也希望大家能給正在隔離中的病人或可能被隔離的人，更多包容和鼓勵，相信讓社會的氛圍不再因為害怕被標籤化而有可能選擇不去說真話。

大家如果都能平安健康，才能讓辛苦醫護人員早日回到原本的工作崗位上回歸正常生活，再次謝謝陳時中部長帶領的團隊及所有的照護我們的醫護人員，謝謝你們，真的真的有你們真好。
 

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