推「餐桌勿語」防疫標語　台科大開3門密集遠距課可抵學分

▲台科大在校園各處張貼防疫標語。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

因應新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情，台灣科技大學設計一系列中、英文的防疫標語，張貼於學校餐廳、大樓電梯各處，提醒師生在密閉的公共空間減少交談，保護自己也保護他人，包含防疫期間電梯內避免交談、餐桌勿語等，提醒師生防疫從日常生活的細節做起。

台科大校長廖慶榮表示，為了徹底落實校園防疫，台科大已在校園各處張貼防疫標語，也因校內有非常多外籍學生，標語也特別製作雙語版，請美籍教師協助適當的英文用語，並由設計系設計圖標，所有防疫圖標皆開放給各校、公司機關免費使用，也歡迎有需要的民眾自行下載，一同落實防疫工作，傳遞正確防疫觀念。

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▲台科大設計校園防疫標語，提醒師生在密閉的公共場合減少交談。（圖／台灣科技大學提供）

因應疫情延後開學，台科大也開設三門密集遠距課，讓大家在這兩周的時間，可以學習新知、不荒廢時間，課程更帶著大家一起認識病毒、增加媒體素養、學習英文，一門課還可抵一學分。

廖慶榮表示，台科大開設三門密集遠距課程，分別是微生物與疾病、滑世代媒體素養、基礎旅遊英語，這三門遠距課程的上課時間大約在為2月15日至3月2日之間，修課時數都是18小時，透過密集遠距課程讓學生們充分利用時間學習。

▲台科大開設三門密集遠距課，讓學生一起認識病毒、增加媒體素養、學習英文。（圖／台灣科技大學提供）

廖慶榮說，規畫這三堂課除了因應延後開學，同學們多了兩周閒置的時間，這三堂課也呼應時事現況，讓同學們可以多了解病毒的致病原理、增加媒體素養、培養英文能力。認識病毒讓大家了解病毒的特性和傳播途徑，可以更懂得保護自己；在訊息快速又混亂的防疫時期，媒體訊息的來源和判斷也是不可或缺；而最需要時間閱讀和練習的語文能力，更可利用這段時間多多加強。

▲台科大設計防疫圖標。（圖／台灣科技大學提供）

台科大指出，線上的三門課從即日起免費於線上報名，報名截止日為2月17日，該課程也歡迎各校學生選修，但修課是否計入畢業學分則依各校規定自行抵認。

