疫情帶動宅經濟！王者榮耀單日營業額80億元　成長53％

▲新冠肺炎疫情帶動手遊王者榮耀營業額。（圖／翻攝王者榮耀官網）

記者曾俊豪／綜合報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，中國大陸多省市祭出「封城」或「半封城」舉措，民眾宅在家防疫，也帶動「宅經濟」成長，包含手機遊戲、直播、網購等以手機為基礎的行業，在春節期間迎來逆勢增長。像是《王者榮耀》，大年三十當天的營業額為人民幣20億元（約新台幣80億元），與去年相比，成長超過50％。

《工人日報》報導，突如其來的新冠肺炎疫情導致春節假期延長，各地復工開學時間延後，新興消費模式已成為宅家戰「疫」的首選。業內人士認為，異軍突起的「宅經濟」撐起大陸今年春節消費的半邊天，所謂「宅經濟」是指以手機為基礎，像是手機遊戲、直播、網購等行業。

福州某生鮮電商平台相關負責人表示，由於民眾宅在家不出門，使得生鮮類、日常生活用品為主的電商平台業務量迅速增長。「今年1月的銷售收入同比增長近50%，每天破萬單，平均客單價超百元。」

▲疫情爆發後，大陸多省市宣布封城或半封城。（圖／路透）

一名劉姓婦人指出，由於學校延後開學，於是幫就讀國三的小孩報名網路課程，「停課不能停學，就給孩子報了幾門網路課程，總共幾千元，線上課程的總費用比線下培訓班降低近一半。反正我們也沒啥事乾，在家裡盯著小孩學。」

此外，由於線下娛樂活動，如電影、旅遊等減少，不少人轉移到網路遊戲、在線影音等線上娛樂形式。今年大年三十當天，《王者榮耀》營業額為20億元左右，去年同期則為13億元。其他像《少年三國志2》上線近2個月表現依然穩定；《一刀傳世》榜單排名上升9位至第55位。

報導提到，由於許多公司採取在家上班的模式，一些遠程辦公軟件也受到關注。以「飛書」為例，該公司1月27日宣佈，1月28日至5月1日期間，將向所有用戶免費提供遠程辦公及視頻會議服務。騰訊則在同一天宣佈可進行線上音視頻協同的「騰訊會議」，面向全國用戶免費升級開放300人會議協同能力。