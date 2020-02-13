救產業！交通部砸500億紓困　「國旅補助、減稅、補貼降落費」樣樣來

▲行政院今日公布產業紓困復甦方案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情延燒，為協助受害產業，行政院今日公布紓困方案。交通部指出，觀光、運輸業的紓困經費達142.3億元，觀光復甦與振興方案54.5億元、觀光升級轉型300億元，共500億元。交通部將進行國旅補助、國際旅客獎勵、減免租賃業汽燃費與牌照稅、補貼航空業降落費等計畫。

交通部指出，觀光產業紓困方案有三大項，包括第一，營運損失救濟，針對旅行業接待大陸旅行團提前離境、旅行業停止出入團、入境旅行社的紓困補助，分別投入2億、7億、3億元；第二營運支持，旅行業人才培訓、旅行業融資週轉貸款與利息補貼，各為5億、12億元；第三減輕營運負擔，將投入15億元補貼旅館營運。

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運輸業紓困方案則有兩大項，包括營運支持，協助客運業、租賃業、計程車業融資貸款與利息補貼，並協助運輸業人員利用減班休息時段，進行職能訓練課程，共投入4.77億元；減輕營運負擔部分，將減免運輸業109年汽燃使用費5成、補貼客運業與租賃業109年牌照稅5成、補貼航空業降落費與租金、補貼海運業停航租金等，共93.23億元。

在觀光產業復甦振興部分，交通部將投入20億元執行國旅補助，並補助各地方政府觀光活動、旅宿溫泉品牌與行銷，也會進行郵輪復甦計畫，並投入8.8億元進行國際旅客入境獎勵措施，另執行旅遊景點優化。

最後為了觀光升級與轉型，交通部將投入300億元的經費，建設國際級景區，包括友善環境提升、觀光標誌改造計畫，提升硬體設施與服務品質，同時規劃主題旅遊年，如自行車主題旅遊計畫、全國觀光鐵路路線升級、博物館主題旅遊、推動國際與國內跳島旅遊計畫，也將執行智慧觀光數位轉型與遊覽車產業轉型計畫，以上均將配合行政院檢討前瞻計畫2.0時提出。

交通部次長黃玉霖指出，交通部紓困方案500億元分為200億的紓困復甦與300億的觀光升級，200億元將由行政院編列特別預算支應，300億元則是由前瞻計畫經費支付，若超過特別預算的一年期限經費，則須由110年度的經費編列支付。他也解釋，國旅補助計畫將於災後開始，若指揮中心宣佈疫情減緩、適合外出旅遊後，交通部就會祭出補助計畫振興產業。

▲交通部紓困方案。（圖／交通部提供）