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日本政府定案！80歲以上、患慢性病　鑽石公主號3種乘客可優先下船

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▲▼ 鑽石公主號遊輪。（圖／路透）

▲日本當局決定，鑽石公主號3種隔離乘客可優先下船。（圖／路透）

記者蔡玟君／綜合報導

目前停靠於橫濱港的「鑽石公主號」，今（13日）新增44人確診感染新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19），總計共有218位確診，其中包括一名檢疫官。由於船上隔離旅客陸續反應船上生活環境越來越惡化，日本厚生勞動省宣布，將讓80歲以上長者、患有慢性疾病與住在無窗艙房的旅客優先下船。

鑽石公主號船上約3500名乘客與船員從5日起實施在船上隔離，所有旅客都需待在客房內，僅有固定時間會分批放旅客到甲板上透透氣，原預計需隔離至19日才能結束。

▲鑽石公主號,日本,郵輪。（圖／路透社）

▲鑽石公主號目前已有218位確診感染新冠肺炎。（圖／路透社）

根據日本媒體報導，日本厚生勞動省表示，船上約2666名乘客中有半數以上是高齡族群，其中80歲以上長者就有266人，隨著隔離時間越來越長，許多人身心狀態越來越差，特別是患有慢性疾病長者，因此決定盡快讓乘客下船。

厚生勞動省表示，優先下船的乘客條件為80歲以上長者、患有慢性疾病與住在無窗艙房的旅客3種，當檢疫結果顯示為陰性，符合上述其中一個條件的旅客就可以要求優先下船，並移動到日本當局另外準備的隔離設施內，但確切哪天實施尚未公布。

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