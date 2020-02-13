9款惡意App快刪除！偷裝3,000種病毒...Google Play已下載47萬次　黑名單在這快來看

▲趨勢科技警告，安卓用戶如有下載到這9款惡意App，一定要刪掉。（圖／翻攝自趨勢科技部落格）

記者邱倢芯／綜合報導

有許多人會替自己的手機下載優化、實用的App， 好提高手機效能；不過資安廠商趨勢科技在Google Play商店上發現了9款惡意App，不小心下載這些惡意App的安卓手機將會被安裝超過3,000種的惡意軟體、負載；根據趨勢科技統計，目前這些App已被下載超過47萬次。

這9款惡意App分別是：

˙Shoot Clean-Junk Cleaner,Phone Booster,CPU Cooler

˙Super Clean Lite- Booster, Clean&CPU Cooler

˙Super Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&CPU Cooler

˙Quick Games-H5 Game Center

˙Rocket Cleaner

˙Rocket Cleaner Lite

˙Speed Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&App Manager

˙LinkWorldVPN

˙H5 gamebox

這些惡意App大多是利用其他App廣告時跳出，並吸引使用者下載。趨勢科技指出，通常都會建議使用者在下載任何一個應用程式前，都應該要先看看有多少正反面評價，不過最近卻開始發現，這些惡意App開發者開始會偽造Google Play評價，讓使用者更難以判斷。

如果手機上有這些惡意App，有可能會惡意地將使用者手機上的防護功能關閉，以侵害使用者的權限、綁架裝置，或者是跳出廣告以讓使用者進行虛假點擊。更誇張的是，這些惡意應用程式甚至可以入侵你的Google、FB帳號。