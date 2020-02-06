安卓用戶注意！有下載這24個App都要刪掉

▲有資安研究機構發現，Google Play曾上架24款惡意App，建議有下載的使用者儘速刪除。（圖／翻攝自Forbes）

記者邱倢芯／綜合報導

安卓手機用戶要注意了，資安研究機構VPNPro警告，如果不小心下載到24個隱藏在Google Play商店中的惡意App，建議趕緊刪除，以免自己的隱私權受到侵害。這24個App目前已有3.82億次的下載量。

VPNPro指出，如果使用者不小心下載到惡意應用程式，有可能會跳出惡意廣告，或是App將會進行惡意點擊廣告等行為；此外，這些惡意App也可能會進行更多未知的惡意行為。

這24個惡意App分別是：《World Zoo》、《Puzzle Box》、《Word Crossy!》、《Soccer Pinball》、《Dig it》、《Laser Break》、《Word Crush》、《Music Roam》、《File Manager》、《Sound Recorder》、《Joy Launcher》、《Turbo Browser》、《Weather Forecast》、《Calendar Lite》、《Candy Selfie Camera》、《Private Browser》、《Super Cleaner》、《Super Battery》、《Virus Cleaner 2019》、《Hi Security 2019》、《Hi VPN, Free VPN》、《Hi VPN Pro》、《Net Master》、《Candy Gallery》。

另一方面，目前Google Play商店已於2月4日將此24個惡意App下架，如果先前有不小心下載到其中幾個App的使用者，要盡快將App刪除。