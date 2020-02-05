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Android平台有「錢」景！　Google八年來支付App開發者超過2.4兆元

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▲Google Play，Google Play商店，Google。（圖／路透社）

▲Google副總裁公佈Play Store平台獲利。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

外媒9TO5Google報導，Google高級副總裁Hiroshi Lockheimer在Twiiter公佈，自2012年3月推出數位平台以來，Google已向Play Store平台的App開發者支付超過800億美元（約新台幣2.4兆元），這些數位商店平台的付費應用程式涵蓋超過139個國家。

值得注意的是，實際銷售數字將會略高一些，因為Google會抽取開發者銷售額的30％；實際上，這是一個營收超過1140億美元（約新台幣3.43兆元）的數位銷售市場。

對於全職軟體或程式開發人員來說，這是一個令人驚喜的數字，但蘋果的App Store顯然有更高的利潤。

早在2018年，蘋果就宣佈已在這方面達到1000億美元的里程碑，每週有超過5億的App Store訪客。

儘管App Store和Play Store之間存在差異，但對應用和遊戲開發者來說，Google平台顯然仍有前景。這個資訊也向初露頭角的開發者證明，在Android平台獲利是沒問題的。
 

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