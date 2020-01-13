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「安卓換iOS」他問陣痛期很痛嗎？　多數網友揭「不順手缺點」：一直按錯

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▲▼iPhone 11 Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone內鍵iOS系統。（示意圖／記者邱倢芯攝）

記者張嘉晏／綜合報導

多數人使用的手機，大概可以分為安卓（Android）和蘋果iOS兩大系統，兩者都各自擁有死忠粉絲。不過一名網友就好奇，雖然安卓用起來沒有不順，卻也想嘗試看看iOS，好奇問過來人轉換期心得為何，「陣痛期會很痛嗎？」

一名網友日前在PTT八卦版表示，自己用安卓系統好幾年了，雖然使用體驗上沒什麼不滿意，還覺得用得很順手，但看這麼多人稱讚蘋果的iOS系統，還是會想嘗試用看看，好奇轉換的陣痛期是否會很痛，「有沒有真的換過系統的板友出來說法一下？」

請繼續往下閱讀...

▲▼google,android,安卓,谷歌。（圖／達志影像／美聯社）

▲原PO覺得安卓系統很讚。（圖／達志影像／美聯社）

對此，部分鄉民表示，的確要花一些時間適應，「鬧鐘音量不能獨立自訂真的很機八」、「第一步，LINE全部清空重來」、「同樣時間打字，Android飛天了iOS還在慢慢打」、「除了輸入檔案的方式會讓你抓狂外其他都好」、「超痛，有iPhone還是乖乖換回去，輸入法很糟」、「找返回鍵找很久」、「輸入法一直按錯，持續一個月」、「喜歡自訂、客製化功能的人不愛」。

不過也有一票人表示不痛，輸入法問題用久後就會習慣，「無痛，馬上回不去」、「會痛代表信仰不夠」、「根本不痛不癢，操作也沒有差很多阿」、「只要能捨棄line的對話資料，沒什麼陣痛期」、「我之前換6其實一個月就習慣了，根本屌打」。

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