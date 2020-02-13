流行季將到...新冠肺炎可能和流感「混合感染」　專家：不利疫情！

▲新型冠狀病毒圖像。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在大陸蔓延，大陸有專家提醒，目前疫情最嚴重的南方城市即將進入季節性流感高發季節，新冠病毒可能與流感病毒混合感染，對疫情防控帶來幹擾。

根據「廣州日報」報導，《中華預防醫學雜誌》11日發表了廣州市公共衛生專家的論文《在抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情同時警惕季節性流感的疊加效應》，當中提及，流感季節每10人至少1人感染，若被視同新型冠狀病毒感染對待，會給防控帶來不利影響。

根據疾病監測資料，與新冠肺炎一起即將進入流行季節的還有其他呼吸道傳染病，如流感病毒、副流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、人偏肺病毒等相關疾病，其臨床表現與新型冠狀病毒肺炎有相似之處，難以通過臨床表現、胸部影像學鑒別。

▲感冒和新冠肺炎症狀相似。（圖／pakutaso）

目前，全國新型冠狀病毒疫情嚴重的省份主要集中在南方，如湖北、廣東、浙江、湖南等省份的城市，這些城市即將進入流感高發季節，預計會持續到7-8月份。如果發燒病例不能得到及時的實驗室檢測，流感病例很有可能被視同新型冠狀病毒感染對待，從而給新型冠狀病毒的防控帶來不利影響。

另外，專家通過回顧SARS期間的資料發現，2003年1月下旬到2月中旬，廣州SARS進入病例快速增長階段，同期的發熱、伴咳嗽／喉嚨痛病例中流感病毒分離陽性率為5%，SARS流行年度全年流感病毒分離陽性率達13%。

由此可推測新冠病毒與季節性流感也可能存在混合感染現象，或同時感染、或短期內先後感染，而合併感染的病例，其臨床表現可能更重，病程更長。

基於以上分析，專家認為，在對呼吸道病例排查過程中，如果檢測到季節性流感病毒陽性，也需要進一步檢測新型冠狀病毒。即便新型冠狀病毒檢測陰性，對於特殊病例，如密切接觸者、流行區域活動史人員等，也需要持續觀察滿14天，並在觀察結束時再次進行新型冠狀病毒檢測。

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