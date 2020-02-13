LIVE／接回「鑽石公主號」台人？指揮中心14:00最新說明

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停靠在日本的鑽石公主號遊輪今（13日）再新增44例確診新冠肺炎（COVID-19）病例，全船總感染人數來到218人，由於船上還有22名台人，是否能接回引發外界關注。另外，向民間徵用口罩以及口罩禁止出口，經濟部宣布將延長到4月。針對上述相關議題，中央流行疫情指揮中心下午2點將召開記者會說明。

出席這次記者會的包括指揮中心指揮官陳時中、執行官周志浩、監測應變官莊人祥以及外交部台灣日本關係協會秘書長郭仲熙、經濟部工業局副局長楊志清、醫福會執行長王必勝。

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

停靠在日本橫濱的「鑽石公主號」，6日確診新冠肺炎者為20人，7日大幅新增41名確診，8日再新增3名確診，9日再新增6例確診，10日更一口氣新增65例確診，12日再添39名病例，當中一名檢疫官也被感染。而日本厚生勞動省今天中午證實，新一波221人篩檢結果出爐，又有44例確診。截至目前，鑽石公主號全船總感染人數達到218人，由於船上還有22名台人，是否能接回引發外界關注。

另外，經濟部次長王美花稍早在行政院會後記者會宣布，向民間徵用口罩以及口罩禁止出口延長到4月，相關公文已經發出了，「如果有緩和，不無可能提早解除措施」。

根據指揮中心昨天公布的資料，11日國內新增53例疑似個案通報，目前累計通報1668名個案，含18名確診、1505名排除，餘隔離檢驗中（73名初驗陰性、其餘待檢驗）。除了首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。目前確診個案之接觸者尚有409人持續居家隔離，其中15人有症狀已通報（12人陰性已排除、3人檢驗中）。而武漢包機返台的台商團，除了4日確診個案之外，尚有2人隔離住院中，其他244人於集中檢疫場所密切健康監測。



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