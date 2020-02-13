新冠肺炎7萬人居家檢疫中　「同住者」4招自保：避免同桌用餐

▲新冠肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／綜合報導

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）延燒至今，仍有409人進行居家隔離、7萬人居家檢疫，衛福部在臉書上提醒，如果同住者正在進行居家隔離或檢疫，未被隔離的家人或親友，應該做到4件事，包括應保持1公尺以上的安全距離，也要盡量避免同桌用餐，減少接觸機會。

中央流行疫情指揮中心12日共接獲1668名通報個案，包含18名確診，除首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。目前確診個案之接觸者尚有409人持續居家隔離，其中15人有症狀已通報（12人陰性已排除、3人檢驗中）。

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為避免隔離者或檢疫者的同住家人或親友遭交互傳染，衛福部今（13）日在臉書上提醒同住者可做的4件事，分別為：和居家隔離／檢疫者保持1公尺以上距離，減少接觸機會；盡量配戴口罩；肥皂勤洗手，觸摸眼口鼻前應先洗手；出現不適症狀時，立刻通知居家隔離/檢疫通知書上的聯絡人、所在地衛生局，或撥 1922 依指示就醫。

振興醫院感染科主任李明政先前受訪時也提到，「居家檢疫不是叫你待在家過平常生活。」台灣目前已有3起家庭群聚感染，符合中央流行疫情指揮中心居家檢疫的民眾，在家中也要嚴格執行「隔離」政策，不要與家人直接接觸、單獨吃飯，如果要對話，也可戴口罩，如此一來才能隔絕輕症或無症狀傳染的發生。

▲家人被居家隔離檢疫，衛福部教同住者該怎麼做。（圖／取自衛福部臉書）