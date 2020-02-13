嘉市府向中央爭取多提撥2000劑流感疫苗　籲市民儘速接種

▲嘉市府再向中央爭取2,000劑流感疫苗，呼籲市民朋友儘速接種。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

武漢肺炎疫情全球關注，然而對抗流感也是照顧人民健康非常重要的事項，嘉義市政府108年度購買95,000劑疫苗，自去年11月15日開始接種至今已經全數用完，為此，市府衛生局特別向中央爭取多提撥2,000劑疫苗，歡迎尚未接種的市民朋友踴躍前往32家合約醫療院所接種。衛生局呼籲，9歲以下孩童初次接種，需要接種2次，請家長留意預防接種卡，若已經達接種日期，亦要盡速完成。

衛生局長張耀懋表示，11月至2月是流感好發季節，罹患流感之後可能併發重症機率較高，因此施打流感疫苗、做好健康管理是對抗流感最好的方法。特別提醒民眾，除了注意武漢肺炎，更要檢視自己與親人是否已經接種流感疫苗，抗武漢肺炎也要注意流感。

衛生局表示，在市府積極推廣之下，嘉義市50歲至64歲流感疫苗接種率為23.5%，高於全國平均16.7%；65歲以上嘉義市民的接種率更高達68.3%，比全國平均49.5%高出甚多。但在天氣變化較大的現在，為守護市民朋友健康，市府特別向中央爭取多提播2,000劑疫苗，鼓勵市民朋友把握時間前往接種。

流感疫苗自今年1月1日起，50歲以上民眾、未滿50歲但有慢性疾病者均屬公費接種對象，可以免費施打疫苗。歡迎民國59年次以前出生者，前往32家合約醫療院所接種或電洽05-2341908。



▲嘉市流感疫苗合約醫療院所。（圖／記者翁伊森翻攝）

流感的傳播途徑為飛沫及接觸傳染，主要經由感染者咳嗽或打噴嚏產生的飛沫傳染；由於流感病毒可短暫存活於物體表面，故亦可能經由接觸傳染；所以，打疫苗固然重要，更要保持環境通風跟消毒，與遵守三手原則：拱手不握手、勤洗手，一起防流感、對抗武漢肺炎。

查詢流感疫苗合約醫療院所方式：

嘉義市衛生局https://www.cichb.gov.tw/main/ --公共服務區—下載專區—點選下拉選單「流感防治專區」-108年度流感疫苗合約醫療院所