流感上週奪5命！她併發肺炎「還在急診留觀就不治」　發病死亡僅1天

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情延燒，但國內的流感疫情也不容小覷。疾病管制署今（4）日公布國內上週確認87例流感併發重症，且有5例死亡。死亡個案中一名84歲女性，從發病到死亡僅短短1天，調查她本身有中風、臥床病史，且沒有接種流感疫苗，疾管署提醒，目前仍是流感高峰期間，公費流感疫苗仍有42.2萬劑，呼籲符合資格民眾還是把握機會接種。

疾管署監測資料顯示，國內流感疫情仍處高峰，國內上週(1月26日至2月1日)門急診類流感就診達102,013人次，較前一週下降13.5%；急診類流感就診病例百分比為22.2%；近4週社區流行病毒則以A型H1N1為主，約佔84.6%。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，國內上週確認87例流感併發重症，且有5例死亡。死亡個案年齡介於51到90歲，都有慢性病史且未接種流感疫苗，其中4人感染H1N1，1人感染H3N2，都是A型流感，平均發病至死亡僅5天。其中一名個案為84歲女性，1月上旬出現發燒、呼吸困難被送往急診，檢查已經有肺炎，抽血檢查確認有敗血症，隔天進一步出現心律不整，經搶救仍不幸過世，人尚在急診留觀，從發病到死亡僅短短1天；調查她本身有中風、臥床病史超過10年已上。

林詠青指出，截至2月2日止，全國公費流感疫苗接種數達561.8萬劑，尚餘約42.2萬劑，籲請符合公費接種資格的民眾把握機會儘速接種。若長者或者行動不便者，可以先洽詢各地衛生局，評估人力協調衛生所或合約院所到住家提供到宅接種服務。

本季(2019年10月起迄2020年2月3日)流感併發重症病例累計858例，年齡層以65歲以上為主(43%)，其次為50至64歲(32%)；98%病例未接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史；流感重症死亡病例累計61例，98%病例未接種本季流感疫苗。