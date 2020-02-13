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半路放生30重症病患！北京震怒開鍘　武昌政府赴醫院向他們「親自道歉」

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▲▼半路放生30重症病患！北京震怒開鍘　武昌政府赴醫院向他們「親自道歉」。（圖／翻攝環球時報）

▲幹部半路放生30重症病患！武昌政府赴醫院「親自道歉」。（圖／翻攝環球時報）

記者許力方／綜合報導

武漢防範新冠病毒政策不斷升高，日前卻被爆料幹部落跑「十分惡劣」，導致一輛載運30名重症病患的巴士逛大街，離譜一幕引起中央震怒，將湖北省健衛黨組書記、主任雙雙革職。針對轉運失職事件，武昌區政府領導11日親赴同濟醫院中法新城院區重症監護病房，向當事人當面道歉。

大陸國家主席習近平下令對新冠病毒（俗稱武漢肺炎）核心災區武漢市集中管理「應收盡收」，未料9日《環球時報》記者跟拍發現，武漢地區載運重症病患組織混亂，同濟醫院的病患沒有人接送，負責導引車輛的幹部竟半路落跑，導致30名病患在街上亂逛。

▲▼中央指導組約談武漢副市長等3人幕後：一車重症病人經歷了什麼？（圖／翻攝自環球時報）

武昌區政府領導11日親自前往同濟醫院中法新城院區重症監護病房，向當天因武昌區所轄街道工作人員工作失職，未能及時妥善安置的重症病人代表當面道歉。同時責令相關街道負責人逐一致電受影響患者、家屬道歉。

武昌區領導表示，儘早完成應收盡收是武昌的當務之急，轉運當天的確存在處置不當，粗放無序的問題，當局已連夜召開常委會，嚴肅處理了關鍵時刻處置失當的負責人，並將涉案負責人免職、黨內警告處分、誡勉談話處理。

武昌區領導表示，眼下武昌抗疫形勢依舊嚴峻，盡快、盡好完成任務，讓每一個病人獲得妥善安置，才是政府向公眾最有誠意的致歉方式。下一步，武昌將狠抓工作落實，在組織患者到指定醫療機構入院時，必須有副區級領導幹部現場協調，有街道副處級領導幹部、社區幹部、醫護人員以專車護送。

此外，患者未完成入院手續，護送人員不得離開。患者等待入院過程中，必須積極做好患者看護、生活照料等工作。區紀委監委也會對護送患者入院、密切接觸人員集中隔離進行全過程監督，嚴肅查處相關不實。

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