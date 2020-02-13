哄哄我很難嗎？心臟不夠大顆請遠離這些星座　刀子嘴豆腐心讓人好受傷

▲有些人常常會刀子嘴豆腐心，讓另一半好受傷，尤其是這幾個星座，如果你是他們的情人，千萬要自己堅強起來啊。（圖／翻攝自PEXELS）

記者張惠媛／綜合報導

談戀愛總是甜言蜜語說不完，有些人天生就很懂得體貼，時不時說些溫柔情話，當對方傷心難過時，還會有滿滿的耐心安慰、陪伴對方，但《星座好朋友》就整理了4個不會做這些事的星座，刀子嘴豆腐心、嘴上一直嫌棄你，看你難過也不會安慰你哄你，讓人又氣又難過，不知道這些星座是太笨還是太壞！當他們的情人千萬別走心，否則會很累的。

處女座

請繼續往下閱讀...

12星座中的挑剔狂非他莫屬，對於另一半，他總有挑剔不完的地方，還會認為「你怎麼都不改」，而且處女座明明知道你很難過，但他就是不會安慰你也不會哄你，反而會告訴你「這沒什麼好難過的」。雖然如此，處女座內心其實是很在乎對方的，會叫你不要難過，只是希望你不要因此覺得自卑，也希望你能被刺激到，能變得堅強一點進而做出改變。

天蠍座

天蠍座經常患有嚴重的口是心非症狀，想要他說什麼做什麼，他就偏偏不說也不做，但是當他認為你有哪裡不夠好，就會滔滔不絕地說一大堆。天蠍的心中非常在乎你，如果你心情不好，他雖然說不出什麼好聽話，但會帶你去買好吃的、你喜歡的東西，對於安慰情人這件事情，天蠍有點笨拙，所以才會讓人覺得很難搞。

摩羯座

摩羯座的情緒多半悶在心裡，不懂怎麼安慰別人，因為他們自己都是獨自默默消化情緒，而會認為別人也是這樣，他們比較不會換位思考，但骨子裡還是把你看得很重的，如果讓你煩惱的事情遲遲沒有解決，他們也是會跳出來幫你想辦法哦。

水瓶座

身為外星人的水瓶，他們總認為自己不算刀子嘴，因為他們說的是「實話」，只是看你接不接受，所以他們不知道為什麼要哄對方，但對於比較敏感的另一半，就會覺得水瓶這樣真是傷人，而且還相當白目。不過，水瓶也是願意改變的，但前提是他要夠愛你，否則他那張嘴可是不會說改就改。