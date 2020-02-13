愛上了就好傻好天真！4星座女個性單純容易被騙　慘當渣男收割機

▲個性單純的女孩容易因愛犯傻，遇到愛情騙子的機率頗高。（圖／翻攝自PAKUTASO）

記者張芳瑜／綜合報導

愛情使人盲目，因為信任戀人，所以不願意計較太多；或是因為太單純沒有識破對方的謊言……各種傻氣行為都是因為太愛了才會發生，如果遇上的另一半是好人，可能會因此更受保護、被疼愛，但要是遇人不淑，碰上的是渣男，那可就很有可能被騙得團團轉而不自知。《星座好朋友》整理出12星座中，在感情方面最容易受騙的4個星座女，如果上榜了不要太難過，受傷是為了下一次遇到更好的人做的準備，還是要相信愛情啊！

牡羊女

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牡羊女心思單純，熱情的她們在感情上也比較放得開，一旦心動了，她們眼中的他，就像是套上了一層美化濾鏡，樣樣都好。如果對方還很會說甜言蜜語，那就會讓她們更加心花怒放，巴不得立刻以身相許，衝動的個性讓她們往往很容易被渣男騙。

雙魚女

對愛情充滿幻想的雙魚女，心思細膩又容易腦補各種小劇場。她們在情感方面比較羞怯內向，一旦有人對待她們表現得和別人不太一樣，雙魚女就會開始腦補，覺得在那人眼中自己是特別的、關係不一般，從而沉迷其中不可自拔，這樣的她們遇到渣男的機率滿高的。

獅子女

驕傲矜持的獅子女雖然在工作上發號施令，表現出女強人的樣子，但其實在感情中，她們就像小貓咪一樣很單純、很容易被騙。大咧咧的她們心中住著一位小女孩，渴望被人呵護和疼愛，只要渣男把自己偽裝成一個成熟穩重的情感高手，獅子女就很容易喜歡上對方，掉入陷阱。

巨蟹女

巨蟹女因為極度缺乏安全感，所以她們的理想情人，必須要能給她們營造安全感。若是有人表現得很深情款款，她們就很有可能卸下心防，慢慢被對方的愛情攻勢所俘獲。對方編織的浪漫情話，往往會讓單純的她們信以為真，不過好在她們一旦意識到對方是渣男，就會及時放手，不會讓對方進一步傷害自己。