2學生兜售愛心筆「大大！一支只要250」　上班族大反擊…對方嚇跑飆5字經

▲您被推銷過愛心筆嗎？（圖／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

愛心筆集團經常出沒在熱鬧的地方，想辦法讓學生、路人掏錢買筆。一名網友分享上班途中到便利商店繳款，繳完出來遇到賣愛心筆的兩名學生，結果使出一招讓對方飆五字經嚇逃。也有不少人分享自己的招數，讓對方踢鐵板。

當事人12日在「爆怨公社」臉書社團發文，還原當下和對方的對話：

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學生：大大，可以幫助我們學習，買一支筆做愛心嗎？一支只要250元就好。



原PO：我趕上班，你找別人吧。



學生：別這樣，你的愛心是我們繼續下去的動力。



（原PO已準備騎車閃人了）



學生：不然大大，200元賣你就好。



原PO：你身分證借我看一下。



學生：你要幹嘛？



原PO：準備報警啊。

▼原PO說，「騙我沒在文具店看過你那支筆只要15元哦？」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，當下屁孩已經跑走，還小聲罵「XXX擊敗」。他寫道，「騙我沒在文具店看過你那支筆只要15元哦」，好手好腳不去打工，只會幹這種事。

對此，許多網友留言，「超討厭人家纏著賣東西」、「這種之前火車站常遇到」、「現在還有在賣愛心筆喔！！這也太復古了吧」、「我反問賣筆的一句，你看我像有愛心的人嗎？」

有人分享自己的經驗，「啊，我記得還有一次在西門碰到，對方說可以幫我加油一下嗎？我就對他說了聲：加油！接著立刻走掉。他一邊追著我說：『小姐～～小姐～～～～』。我直接走超快過馬路。」

還有另一人說，「之前遇到過一次愛心筆，剛好那時是保險業務，身為專業業務的我隨身帶份契約也是合理的。掏出契約，告訴他簽完，筆我就買下來。他.....轉頭就走。」