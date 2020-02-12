為防疫「要老公別人擠人聚餐」！　他照做後一神舉動...網吐血：豬隊友

▲聚餐示意圖。（圖／pxhere）

記者張嘉晏／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情持續不斷，雖然台灣尚未有社區群聚感染的情形發生，但少去人多的密閉空間也是一種自保方式。一名女網友就要求先生最近不要去聚餐，對方也乖乖推掉；怎料先生隨後一個舉動讓原PO大翻白眼，摸不清對方的邏輯，忍不住上網抱怨，網友們看完也紛紛直言先生是「豬隊友」。

一名人妻11日在臉書「爆怨公社」中抱怨，因為疫情關係，加上家中有幼兒，所以就提醒老公，近期若有同事聚餐就盡量不要去，如果有朋友要來家裡作客也先拒絕，對方也欣然答應了。

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昨日，原PO先生下班回來後，表示原本公司有聚餐，但被他推掉了。然而在家吃完飯太太煮的飯後，他卻又著裝準備要出門。「不是推掉了嗎？」在原PO追問下，先生才說，因為沒一起去吃聚餐，所以在家吃飽後想說再過去坐一下。

▲原PO貼文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

「X咧！會傳染的是人群，不是桌上的食物吧！」人妻面對隊友的神邏輯不敢置信，兩人還為此鬧得不愉快，「到底是誰的問題啊？！」

貼文一出，網友們吐血表示「這樣就直接去聚餐了啊...多此一舉，回家記得好好消毒才可以進家門」、「豬隊友」、「腦子不好使」、「這邏輯無解」、「等他回來將他自主隔離在自己房間14天」、「妳老公好天（兵）」、「他的確有聽話沒去『聚餐』XD」。

不過也有人認為，如果先生只是去那邊「坐一下」，且口罩全程戴好戴滿、做好消毒工作，風險應該還是比「共食」低一些。

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