兩棲蛙人竟為千餘元掐死老婦還故佈疑陣　無期徒刑定讞

▲吸食強力膠的男子為了不到2千元的現金，掐死老婦。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

彰化市柯姓老婦人2018年間巡視自家工寮時，發現曾服役海軍陸戰隊兩棲偵搜營的男子陳谷豪，柯婦質問陳男，陳男因吸食強力膠，又覬覦柯婦機車中的財物，竟暴怒雙手掐死柯婦，搶走1950元現金，並故佈疑陣，營造柯婦遭性侵假象。最高法院審理後，依照強盜殺人罪，將陳男判處無期徒刑定讞。

判決指出，本案發生於2018年4月30日10時30分左右，曾服役海軍陸戰隊兩棲偵搜營、有多項毒品、妨害性自主前科的男子陳谷豪（40歲），吸食強力膠後，因缺錢花用騎腳踏車在彰化市區閒晃。行經國聖路某處工寮時，發現大門未鎖，隨即潛入搜尋財物。

陳男搜尋財物之際，工寮的主人、73歲的柯姓婦人剛巧騎機車來到，隨即大喝「在幹嘛」，雙方發生口角。陳男看到柯婦懸掛大門內側之機車鑰匙，打算取得機車置物箱內財物，伸手強取鑰匙，柯婦見狀則加以阻擋，並手推陳男促其離開。陳男暴怒，再加上強力膠作用下，陳男活活掐死柯婦。陳男犯案後還故佈疑陣，將柯婦褲子脫掉，纏住其頸部。隨後搜刮機車內現金1950元後逃逸。

警方獲報後進行追查，鎖定陳男涉有重嫌，並在案發後30小時內就逮捕陳男到案，陳男也坦承殺人，全案宣告偵破。而陳男因毒品的關係，供述前後不一，一下子說送狗給柯婦，柯婦用餿水餵狗他才會暴怒殺人，一下又說是缺錢花用才犯案。檢方採信後者，對陳男提起公訴。

一二審法院均依照「強盜殺人罪」，將陳男判處無期徒刑、褫奪公權終身；另外也依照「五入屍體罪」將陳男判刑1年6月，這部分二審先行定讞。全案再上訴第三審，最高法院審理後，6日駁回上訴，陳男遭處無期徒刑定讞。

