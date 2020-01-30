三星首款6,400萬畫素4+1鏡頭手機報到　Galaxy A71開春上市

▲三星6,400萬畫素4+1鏡頭中階機Galaxy A71，將於2月中起於指定通路上市。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星今（30）日宣布，擁有6,400萬畫素4+1鏡頭、6.7吋超大螢幕，以及4,500mAh超高電量的中階機款Galaxy A71，將於2月中起在三星體驗館、三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路陸續上市。Galaxy A71將推出晶石銀、晶石黑、晶石粉三款顏色，單機建議售價15,990元。

另外，三星也指出，凡於活動期間購買Galaxy A71等指定機種，上網登錄完成即有機會獲得雙向閃電快充行動電源10,000mAh（建議售價990元）(註二)，邀消費者喜迎新春。

在攝影功能配置方面，Galaxy A71搭載4+1顆鏡頭，為三星首款推出6,400萬畫素主鏡頭的智慧型手機，透過日夜智能切換功能，不論光源明亮或不足時，都能拍出更清晰的每個瞬間；另搭配500萬畫素40mm微距鏡頭、1,200萬畫素123°超大廣角鏡頭、500萬畫素景深鏡頭，以及3,200萬美顏自拍鏡頭，隨時精準捕捉最美時刻。

Galaxy A71的景深即時預覽功能擁有柔焦、旋轉、縮放、抽色等景深特效設定，隨手即可拍出具備個人風格的照片。瑕疵檢測功能透過AI智能運算，自動偵測閉眼、鏡頭污漬、模糊及過度背光等情境，輕鬆向NG照片說Bye Bye。

跟先前推出的機款一樣，Galaxy A71擁有超穩定動態攝影功能，模擬專業動作攝影機，提供穩定的錄影品質。另搭配內建30種AI場景智慧辨識及影片編輯器，隨拍隨編分享超即時。趣味的Q萌AR虛擬人偶和美拍必備濾鏡效果，簡單拍出大師級美照。

Galaxy A71內建8GB RAM和128GB ROM超大容量，拍多少影音照片都不怕。搭載4,500mAh超高電量，支援Type-C 25W閃電快充技術，可滿足全天候的手機用電需求。另外也支援多重視窗瀏覽，更具備螢幕指紋辨識與臉部辨識功能，安全辨識更快速。另透過雙重帳號及安全資料夾功能，一次擁有三個帳號，生活、工作更加公私分明。