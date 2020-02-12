郝龍斌：大陸須「優先釋出善意」　承認中華民國、恢復台世衛觀察員身分

記者袁茵／台北報導

國民黨主席補選12日下午登場，關於兩岸關係定位問題，前副主席郝龍斌強調，兩岸交流一定要有善意，中國大陸必須承認中華民國，且應該優先釋放善意，例如讓台灣恢復世衛觀察員身分，還有如何讓大陸停止軍機繞台，兩岸必須溝通，讓兩岸和平穩定發展。

針對《自由時報》提出兩岸關係定位問題，郝龍斌說，他主要強調，兩岸交流要有善意，過去雙方互相不否認，用口頭方式來表達一中，而這一中由我方來看就是中華民國，「大陸須承認中華民國！」這是兩岸最好的理解，兩岸必須要有善意，而大陸應優先釋放善意。

郝龍斌提到，從這角度來看，最近武漢肺炎議題，大家希望大陸釋出善意，例如配合陸委會接人方式，讓武漢台商可回來，這就是一種善意，防疫應該沒有藍、綠、紅，病菌不分藍、綠、紅，防疫沒有意識形態，也不希望有政治考量。在這事情上，若不讓台灣加入國際相關組織，不只對台灣不公平，對世界、大陸都不好，所以希望大陸善意之一，就是恢復台灣世衛觀察員身分，甚至讓我方加入國際組織，共同來防疫。

郝龍斌表示，另外還有如何讓大陸停止軍事恫嚇，甚至別再軍機繞台，這也是一種善意，他一直強調兩岸要溝通、交往，相信兩岸和平穩定發展，是台灣未來發展很關鍵的因素，但善意一定要有。

最後，郝龍斌說，中華民國是國民黨的核心理念，「捍衛中華民國，反對台獨」，最起碼「反對台獨」上，大陸和國民黨有共識，但大陸要如何認同中華民國？讓中華民國成為兩岸最好的連結，並且給予台灣最好的空間，以及防疫最好的努力，這是大陸需要給台灣的努力。





▲國民黨主席補選政見會，郝龍斌。（圖／記者屠惠剛攝）