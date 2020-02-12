NCC通過「傳播政策白皮書」納入有線電視仲裁、黨政軍條款、OTT管理



▲洪貞玲委員對外說明NCC12日通過的「傳播政策白皮書」（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)12日審議通過「傳播政策白皮書」，內容包含四大核心價值、六大施政願景、八大具體政策，揭示匯流環境下的傳播政策方向，其中外界關注的黨政軍投資媒體是否鬆綁、OTT管理法案、有線電視糾紛仲裁機制等，均是重要項目。



OTT管理

在OTT的部份，NCC草擬的《網際網路視聽服務法》，對於網路影音將採低度管理，採「管大不管小」、以登記制取代許可制，並以適用各該行為應適用的的法律，應公開揭露營業相關資訊及服務使用條款，一定規模以上的業者應公開扶植本國內容具體措施。大陸影音OTT的部份，需適用陸委會、文化部等兩岸法令。



黨政軍投資廣電媒體

黨政軍投資廣電媒體的白皮書揭示政策方向包括，限制政府經營媒體，政府投資回歸預算法規定；明確定義政黨、政務、選任公職，政黨依政黨法限制投資媒體，廣電三法則規範改正義務；同時也要修正歸責對象(目前是處罰被投資媒體)，使責任與處罰相符。



洪貞玲委員表示，目前對於黨政軍一股都不能投資媒體的限制是否要放寬？放寬多少？NCC還未有明確共識，包括白皮書內容，仍需要與外界與相關部會做更多溝通。



頻道授權、移頻及上下架爭議處理機制

NCC已完成有廣法第55條內容修正草案送行政院審議。希望引入新設仲裁機制，以解決目前爭議調處案件大增、處理效率低落的狀況，NCC爭取為立法院本會期優先法案。



▲中華電MOD2019年推出「自選餐」三方案，搶進網路影音市場。（圖／記者邱倢芯攝）



MOD(IPTV)、有線電視平台間的管制落差調和

除了上述三大重點，對於業界關心的中華電信MOD(IPTV)、有線電視平台間的管制落差調和，NCC會採取漸進方式，透過政策及子法修訂，活化IPTV平台經營。洪貞玲表示，目前還不考慮解除管制有線電視訂戶數市佔1/3上限，NCC考量IPTV與有線電視兩者之間的可替代性，目前兩平台內容還未達訂戶可相互取代、流通，還未構成單一市場條件。

NCC表示，這次是基於《憲法》、《通訊傳播基本法》及《國家通訊傳播委員會組織法》所揭示的原則與價值，綜整形成白皮書，包括以下重點：



四大核心價值

一、言論與表意自由

二、公平與有效競爭

三、多元與本國文化

四、民主與公民參與



六大傳播施政願景

一、符合數位匯流轉型與智慧連結要求的「基礎建設」

二、符合公平有效競争與產業創新要求的「視聽平臺」

三、符合本國文化認同與質量均優要求的「視聽內容」

四、符合自由意見表達與有效自律要求的「言論表意」

五、符合數位公民識讀與專業倫理要求的「傳播素養」

六、符合消費權益保護與弱势保障要求的「公眾權益」



針對匯流時代的傳播問題與挑戰，NCC在這份白皮書中，提出初步規劃的解決方案或改善的策略方向，希望能以更宏觀的角度，回應各界的意見與期盼，八大主要議題包括：



八大具體議題

一、競爭平臺間的管制調和

二、完備媒體集中防制的法令體系

三、廣電事業執照制度奧評鑑換照

四、頻道授權、上下架排頻及消費者選擇

五、影視產製振興與本國文化提振

六、內容監理媒體素養

七、無線廣播之未來想像

八、無線電視與公共媒體之發展

NCC表示，白皮書將是下一階段臺灣社會對話的開始，唯有透過持續的溝通、反思、回顧與前瞻，我國傳播生態才能在傳播政策的動態指引下日趨健全，進而成為民主政治與數位經濟不斷向上提升的基礎。

NCC於107年曾提出「匯流時代傳播政策諮詢文件(綠皮書)」，並完成公開意見諮詢程序，據以作為「白皮書」撰擬規劃及未來匯流傳播法制訂定的重要參考。經後續內部研析與兩場專家諮詢會討論，完成「白皮書」初稿之撰擬，並曾於第885次委員會議進行整體調修與檢視，再於今日第895次委員會議審議通過。

NCC表示，「傳播政策白皮書」歷經兩年準備、諮詢與研議，預計19日之前於NCC網站公布，以利各界參考。