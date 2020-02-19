北都22日13頻道不斷了？NCC要求東森、緯來等審查後才能斷



▲東森電視、緯來電視台13個頻道以文字跑馬方式預告21日將對北都數位有線電視斷訊（圖／網友提供）



記者陳世昌／台北報導



NCC(國家通訊傳播委員會)19日表示，台北市「北都數位」有線電視已提出東森、緯來等13個頻道的下架申請案，需經NCC審議許可、並於下架5天前完成預告後，才算完備頻道下架程序，NCC將儘快通知雙方，在程序未完備之前不能斷訊，此舉可望稍解北都22日斷訊危機。



頻道代理商大享與北都數位有線電視之間的頻道授權費爭議經NCC多次居間調處皆失敗，大享除了1個月前預告將斷訊，18日再發文通知北都，將自2月22日零時起，停止所代理13個頻道訊號予北都(斷訊)。但北都已向NCC提出13個頻道的下架申請，NCC希望雙方都能按作業程序完備後再切斷訊號。





▲頻道代理商「大享」發文，將於2月22日零時對「北都數位」斷訊東森、緯來13個頻道，預估有9.4萬 收視戶受影響。（圖／記者陳世昌翻攝）





NCC平台處專門委員黃黃睿迪表示，會儘快通知頻道勿在頻道下架案審議中斷訊，如有斷訊情事，會收集資料再依法處理。



北都數位表示，已於18日送出13個頻道下架申請案。但據了解，該下架案內容並不是真的想要下架，而是向主管機關「申訴」被頻道代理商差別待遇、被逼著斷訊。此斷訊案將如何收場，可能要考驗NCC的處理智慧。

請繼續往下閱讀...