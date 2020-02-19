「三立威視台」申請獲准　主打網路素材用電視呈現



▲三立電視新申請的「三立威視台」頻道19日獲NCC審議通過(圖／ETtoday資料照片)



記者陳世昌／台北報導



三立電視新申請的「三立威視台」頻道19日獲國家通訊傳播委員會（NCC）審議通過，該頻道內容主要是將網路平台元素例如，明星、網紅、短影音、抒壓、實境、直播、體驗、文創、開箱、生活化等製作為電視節目。



NCC表示，19日的審議是由三立電視資深副總經理藍宜禎到會面談，該台開播初期將以中華電信MOD為播出平台。NCC要求製播電視節目時，對於以新媒體影音型態內容結合網紅、實境及直播等新媒體元素，應落實內控編審機制，以避免違反相關法令。



NCC19日也決議不予許可「八方綜合台」申請案，主因考量該公司申請之相關人力規劃不足以實現其營運計畫，且頻道定位不明，檢附節目樣帶品質不佳，未能顯示其具備頻道經營能力。



全景開發多媒體股份有限公司申設「全景購物一台」、「全景購物二台」案，因業者營運計畫對消費者之個人資料保護的執行能力，與客戶服務人力並未妥善規劃，且節目製作能力不足，品管審查欠妥善，以及對相關經營規範亦不熟悉等因素，NCC決議不予許可。



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