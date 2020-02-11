看報表慘遭妻翻桌砸公文...地產大亨鍾俊榮落淚！控妻兒搬光家業

記者邱中岳／台北報導

坐擁唱片公司、地產公司以及飯店的三發集團地產大亨鍾俊榮，日前控訴妻兒掏空旗下公司資產，甚至還報警將他強制送醫；鍾俊榮11日出面強調，妻子不願意讓自己看報表，甚至為此還將公文砸在他身上。

鍾俊榮表示，當時成立地產公司時一個主外、另一個則主內，妻子負責公司內部財務、管理以及會計3大項目，自己負責外面的業務、工務、規劃以及開發等4項，雖然妻子沒有在三發掛任何職務，但有絕對的決策權。

▲三發地產董事長鍾俊榮在辦公室要求看報表，反被妻子拿公文怒砸，講到傷心處忍不住落淚。（圖／記者邱中岳攝）

他說，2018年9月份才拿到公司大小章中的大章，最後為了小孩還是將小章留給妻子，但沒想到最後卻遇到這種下場。鍾俊榮強調，當時在公司不斷向財務要求看報表，但妻子總是阻擋在前拒絕。

鍾俊榮更說，財務報表很久沒拿到了，甚至有時候最後1小時要送件才拿出來，他當場表示「這樣怎麼有時間看」，卻遭質疑「你不相信我要相信誰」。

▲三發地產公司董事長控訴，4個月內遭妻子毆打5次之多。（圖／記者邱中岳翻攝）

他指控，妻子甚至還在辦公室內拿公文砸他，並將整桌的公文「翻炒」一遍後氣憤離開；鍾俊榮無奈表示，妻子4個月內對他動手5次之多。

鍾俊榮表示，旗下有三發地產、晶悅飯店2間上市櫃公司，另外還有一間建設公司、一間建築公司，資產總額都不輸三發地產，但旗下公司許多報表都是由妻子代為決行，律師對此則表示將研擬後提出告訴。

《ETtoday新聞雲》實際打給楊姓妻子以及兒子求證，楊女電話無人接聽，兒子電話雖有接聽，但對方否認為當事人，拒絕回答任何問題，僅表示會代為轉達問題。

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