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借USB拷貝…投影幕蹦出「3女神」台下同事呆！主人急摳2通：拿錯了　她崩潰

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲嗯？這個檔名好像哪裡怪怪的？（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「剛剛跟同事借隨身碟Copy開會資料，結果……」一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，說她跟同事借隨身碟，結果插到電腦後，打開資料夾卻看到裡面放有多個RMVB的檔案，看清楚檔案名稱後，她忍不住驚呼「#這到底是什麼啦！」貼文不到1個小時就吸引6千多人按讚，「根本老司機」、「不知道畫質如何。」

原PO文中貼出3張照片，首先是在會議室的投影幕上，隨身碟的資料被放出來的畫面，只見USB中有7個檔案，類型通通是RMVB，吸睛的則是檔名的幾個關鍵字「友田真希、風間恭子」、「松島楓」、「紫彩乃」。如果不知道這個名字代表什麼沒關係，因為檔名直接點出劇情，原來這幾個檔案正是A片本片。

請繼續往下閱讀...

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▲▼ 。（圖／）

▲居然是A片本片啊！（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

接著原PO貼出他和同事的LINE對話截圖，可以看到借出隨身碟的人短短5分鐘內瘋狂找原PO，不停訊息「ㄟ剛剛的隨身碟妳有打開了嗎？」「我好像拿錯了」「妳待會在6F會議室？還是8樓？」中間還打了2通電話。

而原PO隔幾分鐘後才看到，為時已晚地傳了一張的照片給對方，她拍下開會中的畫面，在同事的背影後方，是大大的投影幕，「來不及了……我在6樓會議室」、「我真的會被你害死。」對方看到後，絕望地傳了一個驚嚇的貼圖，回問「所以隨身碟妳打開了？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲喔哦！秘密被公諸於會議室了 > <（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

看到貼文後，其他人紛紛笑瘋留言，「起碼知道他喜歡看的類型了」、「看片名，你同事喜歡SOD哦」、「陪同事走過人生低潮的D槽」、「人家的秘密被你找出來了」、「請你同事要更新一下，現在都2020了」、「10幾年前的……叫你同事要向前看，別那麼念舊」、「上班看到這個憋笑到我快內傷了。」

還有人注意到隨身碟主人收藏的女優相當「資深」，外加檔案日期幾乎都是2005-2007，甚至劇情走向也很母湯，忍不住笑說，「RM耶！妳是去歷史博物館借的隨身碟對不對」、「光看到RM檔就知道有歷史了」、「這一組走熟女路線的」、「妳同事熟女控喔」、「都老片……真的老司機。」

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