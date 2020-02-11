幼稚園麥克風狂炸「電話響都聽得到」！投訴後老師「諷刺道歉」　她更怒了

▲幼稚園示意圖 。（圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友上網抱怨，巷口的幼稚園從早到放學都瘋狂使用麥克風擴音系統，長期下來令她不堪其擾，請對方改善卻換來老師幾句「帶頭諷刺」，讓她無言炸了。貼文曝光後，網友們則是紛紛祭出幾個反制方法要她戰到底。

「不是要幼稚園不要用麥克風教學，只是很疑惑為什麼音量要開到那麼緊繃？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示家裡巷口開了一家幼稚園，但不知為何，幼稚園從早上八、九點就會啟動超大聲的麥克風，不僅放學時通知小朋友回家的音量超惱人，甚至連學校「電話響的聲音」都大聲到原PO聽得到。

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原PO表示，她每天聽到連同學的名字都會背了，打電話給園方反應，對方卻只說「會改善」、「會很大聲嗎？」更過分的是，有老師還會帶頭用麥克風諷刺喊話「鄰居們，對不起喔！吵到你們了，來，小朋友跟著老師說，鄰居對不起！」此情況也不只發生一次，讓她感覺非常不舒服。

▲幼稚園老師的行為讓原PO很無言。示意圖，非本文當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO指出，她也曾打電話向衛生局投訴，掛上電話後，就透過幼稚園麥克風聽到電話聲響起，麥克風的音量才終於轉小，不過也僅維持了一小段時間而已。

神奇的是，原PO在10日傍晚再次打電話向環保局以及市民專線投訴，今日一早起床準備錄音存證時，發現幼稚園竟然把麥克風關靜音了，讓她無法蒐證，「我實在很疑惑，是否環保局的有先行通知幼稚園，不然為什麼投訴兩次，兩次都是如此？」

貼文一出，眾人連忙提供幾個方法供她反擊，「可以考慮請孝女白琴哭一下」、「家裡正對面就是幼稚園，深深瞭解你的痛，這邊也是怎麼檢舉都沒用」、「我比較擔心小孩的耳朵沒事吧」、「我家對面也是幼稚園，每天播的音樂我都會唱了」、「小朋友喜歡什麼幼幼台，還是動畫卡通，放最大聲」。

還有人提到，可以建議園方把廣播系統設計在教室裡，這樣使用的時候就不會吵到周圍鄰居，一樣可以達到叫小朋友回家的效果。

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