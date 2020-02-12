防堵武漢肺炎！小三通「是否暫喊卡」…金門縣政府回應：依中央核定事項辦理

▲金門廈門小三通防疫期間是否停航，引發外界關注。（資料圖／記者蔡紹堅攝）

地方中心／金門報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情全球警戒！小三通是否暫停航運也引發金門民眾關注。金門縣政府表示，是否關閉小三通非交通部單方面能決定，中央若認為須暫停，應在防疫會議上正式提案，決議後核定發布，縣府將依照中央核定事項辦理。

關於防疫期間，是否暫停小三通客運往來，金門縣政府表示，自1月27日以來，從未接到此類公文、口頭通知，甚至連會議決議也沒有。另外，此事應非交通部單方面能決定，且中央權責機關如認為防疫需要暫停，應在中央流行疫情指揮中心防疫會議上正式提案提出，決議後核定發佈，縣府將會依中央核定事項辦理。



縣府進一步強調，春節以來，武漢肺炎持續延燒，關於小三通是否暫時關閉，鄉親正反意見都有，縣府也不斷向中央反映，鄉親要求停航的聲音。

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▲金門縣長楊鎮浯。（資料圖／記者蔡紹堅攝）

縣府指出，一樣施行小三通的連江縣，雖於1月30日向交通部航港局提出停航申請，不過因未納入防疫應變中心會議討論，該區小三通客運後續仍持續營運至2月9日，並未如交通部所言：地方申請，中央即答允之情況。顯見小三通暫停與否，中央自有其特殊考量，並不是地方報文後，中央即據以施行。

金門縣長楊鎮浯認為，綜觀縣府過去20天來因應小三通的防疫作為，是非常積極主動、即時務實，惟有配合疫情整體走勢，在適當的時間點提出需求，才會獲得中央正視及立即有效回應；在疫情未緊繃時，提出過度管制措施，只是行政程序的徒勞，無助於中央正視以對。

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