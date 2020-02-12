南瑤宮笨港進香7天6夜↓2天1夜　全程坐車防疫...信眾貼心喊：媽祖慈悲

▲彰化市南瑤宮今年媽祖到笨港進香縮短為2天1夜。（圖／翻攝自南瑤宮臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情升溫，台灣三大媽祖宗教盛會，大甲媽及白沙屯媽祖今年進香行程仍維持9天8夜，獨獨南瑤宮將7天6夜的二媽五笨港進香行程縮短為2天1夜，並訂於3月21日(農曆2月28日) 起駕，全程坐車回程在彰化遶境，而大甲媽祖也將提前於3月20日進駐，屆時南瑤宮將會熱鬧滾滾。

彰化南瑤宮指出，庚子年二媽五笨港進香，8日上午舉行十媽會總理元宵會議，會議中以笨港進香輪值的三尊會媽總理意見為主，並在與會人員的多方討論取得共識，因應「武漢肺炎」疫情防護，顧及參與人員的健康也對於進香事宜的謹慎決議，由管理人、十媽會總理及南瑤里成功里里長，再次向媽祖焚香稟報並擲筊聖示，庚子年二媽五笨港進香照常舉行，僅原定7天6夜行程更改為2天1夜，以原定起駕日期於農曆2月28日起駕，全程坐車回程在彰化市遶境。

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南瑤宮在臉書粉專也貼出公告，獲得許多網友的好評，「辛苦彰化南瑤宮工作人員也要注意自身平安健康」、「明年度進香也用這種方式請示就好了！簡單又快速」、「媽祖娘娘允茭同意，慈悲愛民護民」，幾乎都贊同。

彰化南瑤宮2天1夜進香行程初步規劃如下：3/17日上午10時置天台；謝天台3/ 20日上午10時

第一天進香起駕：3/21日8：00起駕典禮→11︰00【北港朝天宮】11︰15會午時香→步行12︰00【笨港天后宮】(午餐)13︰30換龍袍。→17︰30【新港奉天宮】18：00祭典。

第2天：3/22日06︰00【新港奉天宮】會香儀式、祭頭香。→09：00祭貳香儀式【北斗白鶴宮】→12：00【大埔慈恩寺】、【大埔慈聖宮】。下午13︰00起展開除瘟解煞遶境。



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