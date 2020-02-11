屏東縣警局全力防制車禍　維護民眾生命安全

▲屏東縣政府警察局局長葉明潭召集各級幹部，下達防制交通事故決心。圖召開防制會議 。（圖／記者陳崑福翻攝，人下同）

記者陳崑福／屏東報導

有鑑於近來年節期間返鄉和遊客增多，造成轄內交通事故偏高，為營造道路交通安全環境，屏東縣政府警察局局長葉明潭召集各級幹部，下達防制交通事故決心，要求交通隊主動前往各分局舉辦防制交通事故座談會，與佐警面對面針對轄區交通特性進行座談，分別依據分局特性策定防制勤務，以期降低交通事故，維護民眾生命財產安全。

▲▼交安防制會議、報行作為。

從2020年1月21日起，由副局長吳清飛率交通隊隊長魏坤男、副隊長莊正熙及各組組長分別至轄區分局召開7場座談會，會中先由交通隊以轄內交通事故為母體，分析各單位好發族群、時段、事故熱區、肇事因素及碰撞類型等事故特性，再由各單位提出問題及解決面向，期望透過互動模式集思廣益，共同研討防制作為。

會中要求各分局應依據轄區屬性整執法項目、強力執行重要違規案件取締、落實高齡者交通安全宣導、加強提報不合理工程改善及提高見警率等勤務。

局長葉明潭指出，每年交通事故所產生傷亡者，其所造成家庭悲劇及社會成本負擔等影響深遠，難以數據所能顯示其嚴重性。特別呼籲用路人，不遵守交通法規及缺乏路權觀念最容易造成交通事故，事故頻繁發生，顯示用路人心存僥倖予以違規仍不少，更凸顯執法不容有馬虎空間，警察局將即刻嚴正大執法，落實交通違規取締勤務，以遏阻駕駛人僥倖心理，營造更安全交通環境。

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